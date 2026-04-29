Liverpool v Crystal Palace - Premier League
A Liverpool megerősítette, játszhat-e még Szalah ebben az idényben

A Liverpool hivatalos felületein megerősítette, Mohamed Szalah sérülése nem súlyos, és minden bizonnyal pályára léphet még a szezon vége előtt, így a pályán búcsúzhat el az Anfield közönségétől.

Hatalmas kő esett le a liverpooli szurkolók szívéről, ugyanis a Liverpool megerősítette, Mohamed Szalah pályára léphet még a Vörösök mezében, és nem szenvedett súlyos sérülést.

Szalahot a múlt szombati, Crystal Palace elleni bajnokin kellett lecserélni, és a mérkőzés után edzője, Arne Slot sem tudott megnyugtató választ adni arra a kérdésre, láthatja-e még az Anfield közönsége az egyiptomi sztárt.

A legfrissebb orvosi vizsgálatok azonban megerősítették, hogy a lecserélést okozó probléma mindössze egy kisebb izomsérülés. Bár néhány mérkőzést valószínűleg így is ki kell hagynia Szalahnak, a rehabilitációja nem vesz igénybe hónapokat.

Így minden bizonnyal a Vörösök szurkolói előtt búcsúzhat el Szalah, aki nemrég jelentette be, hogy kilenc év után a szezon végén elköszön a Liverpooltól.

Forrás: liverpoolfc.com

