Különleges rangadót rendeztek a Premier League 36. fordulójában, hiszen a két csapat összesen 26 bajnoki címet, valamint nyolc BEK- vagy Bajnokok Ligája-serleget gyűjtött története során. Az egyik fél címvédőként, a másik pedig regnáló klubvilágbajnokként érkezett az Anfieldre. Bár ezúttal nem a bajnoki cím volt a tét, a nemzetközi kupaindulás szempontjából így is kiemelt jelentőséggel bírt az összecsapás.

A Liverpool összeállításában ezúttal is ott volt Szoboszlai Dominik, aki a középpályán kapott szerepet, és Kerkez Milos is az első perctől a pályán volt. Pécsi Ármin ugyanakkor nem került be a meccskeretbe.

A hiányzók listája tovább bővült a hazaiaknál, ugyanis Florian Wirtz sem állhatott rendelkezésre. A találkozó előtt Arne Slot árulta el, hogy a német játékos egész héten betegséggel küzdött.

A találkozó egyik legfontosabb kérdése az volt, mennyire vállalnak nagy kockázatot a csapatok a korai gólszerzés érdekében. Az első percek gyorsan megadták a választ. A 3. percben Cole Palmer tesztelte Giorgi Mamardashvili reflexeit, majd két perccel később a túloldalon Kerkezt buktatta középen Moisés Caicedo.

A szabadrúgást Szoboszlai végezte el, olyan távolságból, ahonnan már láthattunk tőle emlékezetes gólt ebben a szezonban, ám lövése ezúttal a sorfalban elakadt. A támadás azonban tovább folytatódott, és a baloldalról visszapasszolt labdát Ryan Gravenberch 18 méterről hatalmas erővel bombázta a kapuba. Az erős lövéssel szemben Filip Jörgensen esélytelen volt, így a Liverpool már a 6. percben megszerezte a vezetést (1–0).

A gyors hazai gól után sem lassult a tempó. A 8. percben óriási lehetőség maradt ki a Liverpool kapuja előtt, amikor Malo Gusto az ötösön belülről, két védő szorításában nem tudott betalálni. Három perccel később Szoboszlai egy remek keresztlabdával találta meg Virgil van Dijket, a holland védő azonban az ötös sarkáról a kapu fölé lőtt.

A folytatásban inkább a vendégek előtt adódtak kisebb lehetőségek. A 20. percben João Pedro kapott hosszú indítást, de Mamardashvili jó ütemben mozdult ki és felszedte előle a labdát. A 31. percben Marc Cucurella került hasonló helyzetbe, mint korábban Van Dijk a túloldalon, ám hiába vette át mellel a labdát, a georgiai kapus ezúttal is gyorsabbnak bizonyult.

Az első félidő hajrájára egyre inkább a Chelsea akarata érvényesült, és a londoniak támadásai végül eredményre vezettek. A 35. percben Enzo Fernández végzett el szabadrúgást a jobb oldalról. A kapu elé félmagasan érkező labdába Wesley Fofana bele akart érni, de végül nem találta el. Ez azonban éppen elég volt ahhoz, hogy Mamardashvili ne induljon el vetődéssel, a labda pedig akadálytalanul a kapuba jusson (1–1).

A gól után is aktívabb maradt a Chelsea. A 39. percben ismét Enzo Fernández került helyzetbe, miután remek kiugratást kapott, két védő között átvette a labdát, majd lövéssel próbálkozott, de Mamardashvili ezúttal védeni tudott.

A szünet után is nagy tempóban folytatódott a mérkőzés. A 49. percben Marc Cucurella kapott remek indítást a bal oldalon, majd középre passzolt labdáját Virgil van Dijk saját kapusára rúgta. A kipattanóra Cole Palmer érkezett és a hálóba lőtt, ám a Chelsea öröme korai volt, mert Cucurella lesen tartózkodott az indítás pillanatában.

Nem sokkal később a túloldalon is érvénytelen gólt láthatott az Anfield közönsége. Az 58. percben Szoboszlai Dominik beadása után Cody Gakpo fejelte középre a labdát, amit Curtis Jones juttatott a kapuba, azonban a holland támadó már lesen volt az akció elején.

A Liverpool ezt követően is veszélyesebben futballozott. Az 59. percben Szoboszlai 18 méterről bombázott kapura, de Filip Jörgensen hatalmas bravúrral ütötte ki a bal felső sarok felé tartó lövést. A magyar középpályás a 71. percben ismét távolról próbálkozott, ezúttal már a kapust is legyőzte, ám a kapufa kisegítette a vendégeket.

A hajrában tovább nőtt a nyomás a Chelsea kapuja előtt. A 79. percben Szoboszlai szöglete után Van Dijk fejese a felső lécet érintette, majd több liverpooli játékos is a földre került a tizenhatoson belül, de a játékvezető nem ítélt büntetőt. A túloldalon João Pedro esett el egy párharc után, ott is reklamáltak a londoniak, azonban a VAR egyik esetben sem avatkozott közbe.

A hétperces hosszabbítás sem hozta meg a döntést, így a felek végül pontosztozkodással zárták a rangadót. A statisztikák is kiegyenlített mérkőzést mutattak: a kaput eltaláló lövések száma mindössze 3–3 volt, míg a labdabirtoklás is szinte teljesen egyenlően oszlott meg. Az összkép alapján egyik csapat sem szolgált rá igazán a győzelemre. Az egy pont egyik fél számára sem jelentett valódi előrelépést: a Liverpool nem tudta bebiztosítani nemzetközi szereplését, míg a Chelsea is fontos pontokat hagyott az Anfielden.

