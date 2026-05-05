Bombahír! Holland topcsapat keresheti meg Arne Slotot

Az Ajax zsinórban negyedik idényében nem nyerte meg a holland első osztályt, így a klub technikai igazgatója, Jordi Cruyff gőzerővel dolgozik a csapat újjáépítésén.

A jelenlegi megbízott vezetőedzőt a Gironát 2023-24-ben Bajnokok Ligájába vezető Míchel válthatja, de Arne Slot neve szintén felmerült az amszterdamiaknál - tudatta a De Telegraaf.

Cruyff úgy véli, hogy a Liverpool mestere a két holland szakvezető egyike, aki képes lehet irányítani az Ajaxot, a jelenleg a PSV Eindhovennel bajnoki címet nyerő Peter Bosz mellett.

Annak ellenére, hogy Slot kiesett a Bajnokok Ligájából a Vörösökkel, és a Premier League-címvédésről egyaránt hamar le kellett mondania, a szerződése még 2027-ig köti a klubhoz, így nem valószínű a nyári távozása.

Jóllehet ismerős környezet lenne számára hazája élvonala, mert a Feyenoord élén eltöltött három szezonja alatt egyszer megnyerte az Eredivisiét és a Holland Kupát, illetve a Konferencia Ligába döntőjét szintén megjárta a rotterdamiakkal. Azt megelőzően pedig 58 találkozón irányította az AZ Alkmaar csapatát is.

