Sokkoló lista: Szoboszlai két csapattársa is az idény legnagyobb csalódásai között!

A bajnoki címért zajló versenyfutás még nyitott az angol élvonalban, négy fordulóval a vége előtt továbbra sem lehet biztosan megmondani, melyik csapat emeli majd magasba a trófeát, egy dologban azonban már most kialakult a konszenzus Angliában, nevezetesen, hogy kik jelentették a legnagyobb csalódást a nyáron szerződtetett labdarúgók közül.

A brit Daily Mail összeállította a szezon 20 legnagyobb „transfer flopjának” listáját, amelyen nemcsak a gyengén teljesítő, hanem a drágán szerződtetett, de az elvárásoknak nem megfelelő játékosok is helyet kaptak – köztük van a Manchester United elleni szombati rangadóra hangolódó Liverpool magyarjainak, Szoboszlai Dominiknek és Kerkez Milosnak két csapattársa is.

A lista élére Yoane Wissa került, aki közel 58 millió euróért igazolt a Brentfordtól a Newcastle Unitedhez. A csatár a szezon elején térdsérülés miatt hosszabb időre kidőlt, majd decemberben tért vissza, de azóta sem tudta megközelíteni korábbi formáját. Míg az előző idényben 35 bajnokin 19 gólt szerzett, idén 24 mérkőzésen mindössze három találatig jutott. A lap szerint a klubvezetés már azon is elgondolkodott, hogy nyáron továbbad rajta.

A második helyen James McAtee végzett, akiért a Nottingham Forest több mint 25 millió eurót fizetett a Manchester Citynek, ám mindössze tíz bajnokin kapott lehetőséget, és csak egyszer volt kezdő. A dobogó harmadik fokára Harvey Elliott került, akit az Aston Villa kölcsönjátékosként szerzett meg a Liverpooltól, de a középpályás csupán öt Premier League-meccsen játszott összesen 110 percet.

Különösen meglepő a negyedik helyezett neve: Alexander Isak a nyár legdrágább igazolása volt 145 millió eurós átigazolási díjával, amikor a Newcastle-től Liverpoolba szerződött. A svéd támadó azonban sérülések – köztük egy súlyos szárkapocscsonttörés – miatt alig játszott, és 13 mérkőzésen csak három gólt szerzett.

A lista 14. helyén szerepel Florian Wirtz, akiért a Liverpool 125 millió eurót fizetett a Bayer Leverkusennek. A német válogatott középpályásra óriási elvárások nehezedtek, amelyeket kezdetben nem tudott teljesíteni, bár azóta javult a teljesítménye: 46 tétmérkőzésen hét gólt szerzett és tíz gólpasszt adott.

A 12. helyre került Nick Woltemade, aki 75 millió euróért igazolt a VfB Stuttgarttól a Newcastle-höz. A német csatár jól kezdett Angliában, később azonban többször is kritikák kereszttüzébe került. Ennek ellenére a listán szereplők közül ő szerezte a legtöbb gólt: 30 mérkőzésen hétszer talált be.

A rangsorban több ismert név is feltűnik még: Xavi Simons a kilencedik helyen végzett, miután a Tottenham Hotspur 65 millió eurót fizetett érte az RB Leipzignek, de a holland játékos 28 bajnokin mindössze két gólt szerzett. Szintén csalódást keltőnek ítélték meg Alejandro Garnacho Chelsea-be igazolását, aki 23 bajnokin csupán egyszer volt eredményes.

