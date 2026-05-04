Borús kilátások

A Liverpool veresége után Carragher elmondta, nem optimista a csapat jövőjével kapcsolatban, emellett a kerettervezést is kritizálta:

„Aggódom-e a Liverpool jövője miatt? Igen, aggódom. Szerintem nagyon érdekes lesz, hogy kiket igazol a Liverpool nyáron, milyen profilú játékosokat. Az, hogy csak név alapján jó játékosokat szerződtettek, nem vált be. Hiányzik a fizikai erő.”

A Liverpool ikonja az idei kiírás során számos alkalommal bírálta Slot munkásságát, Carragher a holland szakember lehetséges utódjáról szóló találgatásokat is kommentálta:

„Sok topcsapat váltott edzőt a szezon során, és egyikük sem egy elismert trénert választott, úgy tűnik, ezek a nagy nevek jelenleg nem elérhetőek. A Liverpool szurkolói viszont Xabi Alonsóban látják a lehetőséget, amelyről nem szabad lemaradni.”

A Liverpool identitása

Carragher szerint a klub a múltban ragadt, és még mindig a Klopp által kijelölt utat járja, két évvel a távozását követően:

„Nem lehetünk olyan klub, amely még 5-10 évig azt mondogatja: »Mi Jürgen Klopp-féle futballt akarunk«. Klopp egy zseni, de bárki az aktuális edző, a saját játékát kell megvalósítani. A legnagyobb probléma nem az identitás hiánya, hanem hogy az identitás nem a jelenlegi menedzseré.”

A vörösök Slot első évében rögtön megnyerték a Premier League-et, azonban a holland második szezonjában a hatalmas visszalépés komoly kérdéseket vetett fel, ezekre Carragher is reagált:

„Egy rossz helyzetbe került a csapat Slot vezetésével, és nem látom pontosan, melyik irányba megy majd tovább a klub. Az a terv, hogy visszatérjenek a tavalyi szezonban mutatott teljesítményhez? Vagy esetleg még több technikás játékos leigazolásával egy új játékstílust szeretnének kialakítani?”

Többet vár Wirtztől is

Carragher elmondta, többet várna el a nyáron igazolt Florian Wirtztől is. A német középpályásnak már majdnem egy éve volt arra, hogy alkalmazkodjon a Premier League-hez, mióta nyáron 116 millió fontért igazolt a klubhoz, ennek ellenére továbbra sem váltja be a hozzá fűzött reményeket:

„Az egyetlen játékos, akinek szerintem nagyon könnyű dolga volt, az Florian Wirtz. Én soha nem váltottam klubot, nemhogy egy másik országba költöztem volna. De szerintem adtunk neki időt. Nagyon-nagyon kedvesek voltunk hozzá. Ma gyengén játszott. És még ha a Liverpool jól is játszik, akkor is leginkább Szoboszlai emelkedik ki a mezőnyből.”

A Liverpool az idei bajnoki kiírásban már a 11. vereségét szenvedte el, Slot csapata továbbra is a negyedik helyen áll, a Bajnokok Ligája-indulás azonban még nincs bebiztosítva. A holland vezetőedzőnek az utolsó három fordulóban arról is meg kell győznie a klubot, hogy továbbra is ő a legjobb választás a csapat élére.

Forrás: Sky Sports

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.