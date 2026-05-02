Alisson jövője a levegőben lóg

Arne Slot utalást tett arra vonatkozóan, hogyan látja Alisson Becker jövőjét a klubnál, a jelek szerint a holland szakember arra számít, a kapus a nyáron távozik a klubtól. Az elmúlt hetekben egyre több pletyka látott napvilágot, miszerint a Juventus érdeklődik Alisson iránt, a Liverpool pedig egyre közelebb áll ahhoz, hogy eladja a brazil játékost.

A sajtóértesüléseket Fabrizio Romano is megerősítette, elmondása szerint a Juventus jelenleg a Liverpool végleges döntésére vár, Alisson nyitott lenne az esetleges váltásra. A vörösöknek fontos tényező a brazil kapus tapasztalata és a csapatban betöltött vezető szerepe. Mint már korábban kiderült, Mohamed Szalah és Andy Robertson is távozik a szezon végén, így Alisson esetleges eladásával egy újabb rutinos játékost veszítene el a Liverpool.

Slot elszólta magát?

Arne Slot a vasárnapi Liverpool - Manchester United mérkőzés előtt beszélt a keret meghatározó játékosairól, amikor a csapat átalakulásáról kérdezték, a következőt mondta:

„Úgy gondolom, hogy az átmenet még nem fejeződött be. Ezzel azokra a játékosokra gondolok, akik Jürgennel megnyerték a Bajnokok Ligáját és a Premier League-et. Úgy vélem, ha most megnézzük, talán csak Virgil és Joe maradnak a klubnál.”

A holland vezetőedző ezzel elárulta, arra számít, hogy Alisson nem a Liverpoolnál folytatja a következő szezonban, és kiemelte, további változások is várhatóak:

„Idén nyáron is legalább ketten távoznak, így bár azt mondhatjuk, hogy lassan az átalakulás végéhez közeledünk, még mindig van mit tenni ezen a téren. Emellett persze mindannyian tudjuk, hogy minél hosszabb ideig játszik együtt egy csapat, annál jobb lesz.”

Slot eddig mindig kitérő válaszokat adott, amikor Alisson jövőjéről kérdezték, így az is meglehet, hogy a pénteki kijelentése mindössze egy nyelvbotlás volt. A brazil újabb sérülése után egyre sokasodó pletykák viszont jelzésértékűek lehetnek, emellett a Liverpool már sokszor igazolta, hogy nem áll a játékosai útjába, ha távozni szeretnének.

A transzerguru Fabrizio Romano értesülései az alábbi videóban lehet meghallgatni (az Alissonról szóló rész 4:30-nál kezdődik):

Forrás: Rousing the Kop

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.