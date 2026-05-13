Új társat kap Szoboszlai? Megszólalt jövőjéről a Liverpool első számú nyári kiszemeltje

Egyre nagyobb figyelem övezi Yan Diomandét, az RB Leipzig mindössze 19 éves támadóját, aki elképesztő idényt fut Németországban. A fiatal elefántcsontparti játékos iránt több európai topklub is érdeklődik, köztük a Liverpool, amely Mohamed Szalah távozása után új szélsőt keres a nyári átigazolási időszakra.

Diomande azonban egyelőre higgadtan kezeli a körülötte kialakult felhajtást. A támadó elismerte, hogy jólesik számára a nagy klubok érdeklődése, ugyanakkor hangsúlyozta: jelenleg kizárólag a futballra koncentrál, és nem sürgeti a klubváltást.

„Ha azt hallod, hogy olyan klubok figyelnek, mint a Chelsea vagy a Real Madrid, az természetesen motiváló. Boldoggá tesz, és még keményebb munkára ösztönöz” – nyilatkozta az Athleticnek.

A lipcsei támadó idénybeli teljesítménye valóban figyelemre méltó: 12 gólt szerzett és hét gólpasszt adott, miközben kulcsszerepet játszott abban, hogy a csapat kiharcolta a következő szezonbeli Bajnokok Ligája-szereplést. Nem meglepő tehát, hogy a klub állítólag közel 100 millió eurós árat szabott meg érte. A Leipzig tavaly nyáron mintegy 20 millió eurót fizetett érte, és a befektetés már most rendkívül jó döntésnek tűnik.

„Nem gondoltam volna, hogy minden ilyen gyorsan történik majd velem, de mindig is nagy álmaim voltak. Lépésről lépésre haladok, és szeretnék a világ egyik legjobb játékosa lenni” – mondta a fiatal támadó.

Diomande időközben már az elefántcsontparti válogatottban is bemutatkozott, szerepelt az Afrika-kupán, és ott lehet a közelgő világbajnokságon is. Ennek ellenére továbbra is hálás jelenlegi klubjának, amely szerinte a pályán kívül is rengeteget segített neki és családjának.

„A Leipzig nemcsak futballistaként támogatott. Sokat segítettek a családomnak és az édesanyámnak is. Soha nem fogom elfelejteni ezt. Az én feladatom most az, hogy a pályán háláljam meg a bizalmat” – fogalmazott.

Bár a Liverpool mellett több európai elitklub is figyeli, Diomande szavai alapján egyelőre nem akar kapkodni. A következő hetekben azonban minden bizonnyal tovább erősödnek majd a találgatások, különösen, ha a világbajnokságon is kiemelkedő teljesítményt nyújt. A Liverpool tárgyalási pozícióját minden bizonnyal erősítené, ha a klub bebiztosítaná a Bajnokok Ligája-indulását, ám ezt a legutóbbi fordulóban nem sikerült megtennie.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.