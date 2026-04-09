Sikeres karrier Liverpoolban

A skót védő a vörösök ikonikus játékosává vált az elmúlt kilenc évben, hozzásegítette a csapatot két Premier League- és egy Bajnokok Ligája-trófeához is, 373 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, amelyen 69 gólpasszt is kiosztott, továbbá többször viselte a csapatkapitányi karszalagot, jelenleg is a klub második számú csapatkapitánya Virgil van Dijk mögött.

A 2025-2026-os szezonban a magyar balhátvéd, Kerkez Milos játszott többet Robertson posztján. Robertson emellett a 33. életévében jár, ezért dönthetett úgy a Liverpool, hogy nem hosszabbítja meg szerződését.

Robertson érzelmes búcsúja

Andy Robertson köszönetét fejezte ki a szurkolóknak címzett üzenetében:

„Ez a klub és a szurkolók jelentenek nekem mindent, úgy gondolom, tartozom nekik azzal, hogy egészen az utolsó napomig mindent megteszek ezért a csapatért, ahogyan az elmúlt kilenc évben is tettem, amire nagyon büszke vagyok.”

Emellett elárulta, végső búcsút mindenkitől csak a szezon végén szeretne venni:

„Az érzelmes búcsú ideje, amikor elmondhatom a szurkolóknak és a klubhoz kapcsolódó embereknek, hogy mit jelentenek nekem, az a szezon vége felé fog eljönni. Nem hiszem, hogy most teljesen készen állok erre.”

Egy korszak lezárul Liverpoolban

Ahogy korábban már beszámoltunk, Mohamed Szalah is kilenc év után búcsúzik az idény végén.

Forrás: Magyar Nemzet,BBC Sport

