Keményen odaszúrt Arne Slotnak a Liverpool legendája

Premier League-címvédőként nem úgy alakul az idei szezon a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolnál, ahogyan azt előzetesen elképzelték, a Mersey-parti együttes mindössze a negyedik helyen áll az angol bajnokságban tizennégy pontos lemaradásban az éllovas Arsenal mögött. Annak fényében még csalódáskeltőbb a csapat formája a bajnokságban, hogy a nyáron nagybevásárlást tartottak a város vörös felén, csaknem 450 millió eurót költöttek a keret megerősítésére Isak, Wirtz, Ekitike, Kerkez és Leoni leigazolásával, mégis gondjai akadnak Arne Slotnak a gárda kiegyensúlyozottáságával.

Ezt a problémát a holland menedzser az úgynevezett “mély blokkok” elleni nehézkes játékkal azonosította, szinte minden sajtótájékoztatóján erre hivatkozik Slot a csapat kiegyensúlyozatlanságával kapcsolatban. A hétközi, Marseille elleni Bajnokok Ligája győzelem után (amin Szoboszlai Dominik is betalált) az edző elmondta, a franciák támadóbb felfogású játéka sokkal jobban feküdt együttesének, ezért is nézett ki sokkal hatékonyabbnak a Liverpool, mint például az olyan mérkőzéseken (Burnley elleni 1-1, Fulham elleni 2-2 vagy a Leeds elleni 0-0), ahol az ellenfél mélyen védekezett a címvédő ellen: “Szenvedünk a mély blokkok ellen. Sokkal konzisztensebbek vagyunk, amikor nyílt játék alakul ki, területek keletkeznek, és a játékosok sokkal jobban és könnyebben meg tudják mutatni, mennyire jók valójában. Ez teljesen más, mint amikor mélyen védekező csapat ellen játszunk, más kvalitásokra van szükség, nem nagyon lehet erre készülni, az a lényeg, sokat legyen nálad a labda” - magyarázta a holland a TNT Sportsnak.

Steven Gerrardot láthatóan zavarja ez az állandó kifogás-keresés, és a szerdai BL-meccs után felhívta Arne Slot figyelmét, az ő dolga az, hogy erre az esetre is megoldást találjon: “Be kell fejeznie a mély blokkok emlegetését. Ezek már akkor is előfordultak, amikor én is játszottam a csapatnál. Ez van, így mennek a dolgok, a csapatok mindent megpróbálnak, hogy megállítsák a Liverpoolt. A kulcs, hogy megtaláld a megoldást, megvannak ehhez a játékosok. Nem fog változni semmi, a Bournemouth ellen is lesz olyan periódus, amikor az ellenfél mélyen védekezik. Kíméletlennek kell lenni és a játékosoknak fel kell lépni, hogy megnyerjék a mérkőzést” - mondta el véleményét a Vörösök legendája.

Arne Slot és a Liverpool a hétvégén megmutathatja, mennyire sikerült a problémákra megoldást találni, amikor is Tóth Alex csapata, a Bournemouth vendége lesz szombat este.

