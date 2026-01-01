Hiába Szoboszlai Dominik minden igyekezete, ismét pontokat veszített a Liverpool

Szűk egy hónappal ezelőtt, december hetedikén 3-3-s drámai döntetlent játszott Liverpool Leedsben, a csütörtöki "visszavágón" azonban közel sem született ilyen sok találat. Sőt.

Annak ellenére, hogy az első félidőben főleg a Liverpool akarata érvényesült, az egyik legnagyobb helyzet a Leeds United előtt adódott. Alisson Becker passzolta középre külsővel, erőtlenül a labdát a 32. percben, Ethan Ampadu pedig rögtön tüzelt, lövése azonban középre tartott, könnyedén fogta a brazil kapus.

Hugo Ekitiké többször is helyzetbe került az első félidőben, de a Liverpool francia csatára a döntő helyzetben mindig rosszul döntött, így egyik lehetőségből sem alakult ki veszélyesebb próbálkozás.

A 61. percben Szoboszlai Dominik unta meg a tili-tolizást, 25 méterről egy életerős lövést eresztett meg, Lucas Perri, a Leeds United kapusa azonban bravúrral védte a kísérletet.

A 69. minutumban Szoboszlai szöglete után Virgil van Dijk érkezett, és fejelt a hosszú felé, a labda azonban, ha centikkel is, de elszállt a hosszú felső mellett.

Több helyzet már nem volt a mérkőzésen, így végül 0-0-s döntetlennel zárult a találkozó.



