A sok hiányzó miatt könnyen elképzelhető, hogy már a szombati, Liverpool elleni hazai bajnokin bemutatkozik a Bournemouth-ban a Ferencvárostól szerződtetett Tóth Alex. A kilencszeres válogatott középpályás szerződtetését kedden jelentette be a Bournemouth, amely sajtóhírek szerint 12 millió eurót és bónuszokat fizetett érte az FTC-nek.

A csapat jelenleg a 15. helyen áll, ugyanakkor a bennmaradásért egyelőre nem kell küzdenie, ugyanis 10 ponttal előzi meg a már kiesést jelentő, 18. helyezett West Ham Unitedet, az pedig beszédes, hogy a szombati meccset beharangozó cikkben Tóth Alexet szólaltatta meg az együttes média stábja...

„Izgatott vagyok, mert Dominik és Milos személyében ismerős arcok ellen léphetek pályára. Nagyszerű lesz ellenük játszani hazai közönségünk előtt, a saját stadionunkban. Érdekes lesz, de a pályán nincs barátság, úgyhogy meglátjuk. Kapcsolatban vagyok velük, telefonon beszélünk vagy üzenetet váltunk, úgyhogy jó a viszonyunk, de a pályán nincs barátság. Minden gyerek arról álmodik, hogy ilyen mérkőzéseken játszhasson, és ez az én álmom is” – nyilatkozta az egyesület honlapján Tóth Alex.

„Nagyon jó érzés ránézni a Premier League logójával és a nevemmel ellátott mezre. Nagyon boldog vagyok. Ez egy nagyszerű szurkolótábor, a stadion mindig tele van, úgyhogy izgatott vagyok” –folytatta a magyar középpályás.

A kérdés már csak, hogy csereként, vagy mindjárt kezdőként kap-e lehetőséget a friss szerzemény? A hiányzók listáján Tyler Adams, Ben Doak, Justin Kluivert, Julio Soler és Enes Ünal szerepel, ezzel együtt vélhetően a kezdő sípszót a kispadról várja majd a tehetséges középpályás.