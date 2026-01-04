Drámai végjáték Londonban! Már ünnepelt a Liverpool, aztán jött a hidegzuhany

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a találkozó 15 perces csúszással kezdődött orvosi vészhelyzet miatt.

A 17. percben Raúl Jiménez indítása után Harry Wilson lépett ki egy az egyben a védők mögül, és használta ki higgadtan a helyzetet, elpasszolta Alisson Becker mellett a labdát (1-0). Az egykori Liverpool játékos hatodik gólját szerezte az idényben. Gyorsan hátrányba került a Liverpool.

A 32. percben Cody Gakpo fejelt kapufát Szoboszlai Dominik beadása után.

A félidőre 1-0-s Fulham vezetéssel vonulhattak a csapatok.

Az 52. percben Szoboszlai állt oda egy szabadrúgáshoz, azonban a Liverpool nyolcasa pár méterrel mellé helyezett, lövése elszállt a bal kapufa mellett.

Egy perccel később Szoboszlai szöglete után Alexis Mac Allister fejelhetett, az argentin játékos próbálkozása a kapufán csattant.

Az 57. percben Conor Bradley passza után Florian Wirtz fejezte be az akciót és passzolta el a labdát Bernd Leno mellett (1-1).

A 77. percben Harry Wilson duplázhatta volna meg góljai számát, de lövése a felső lécet találta el.

A 95. minutumban egy jobb oldali beadásra Cody Gakpo érkezett középen, és jutatta be közvetlen közelről a labdát a hálóba (2-1).

Alig két perccel később Harrison Reid gondolt egyet, és 27 méterről kicsipkézte a bal felső sarkot (2-2). Micsoda gól! Micsoda dráma!

Több helyzet már nem alakult ki a mérkőzésen, így 2-2-s döntetlennel zárult a találkozó.



