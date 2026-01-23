A Kerkez-faktor: Egy korszak vége az Anfielden

Bármennyire is fájó a Vörösök szurkolóinak, Robertson távozása mögött rideg sportszakmai indokok állnak. A 31 éves balhátvéd, aki a Jürgen Klopp-éra egyik legfontosabb láncsszeme volt, ebben a szezonban kiszorult a kezdőcsapatból. Ennek az oka a nyáron 40 millió fontért szerződtetett magyar válogatott, Kerkez Milos.

A Bournemouth-tól érkező magyar tehetség villámgyorsan alapemberré vált, dinamikája és modern játéka pedig jelenleg többet ad a Liverpoolnak, mint a rutin. Robertson idén mindössze négyszer volt kezdő a bajnokságban, és bár a kapcsolata kiváló a klubbal, őszintén vallott helyzetéről:

"Szeretnék játszani. Öt hónapom van hátra a szerződésemből, és le kell ülnöm a családommal dönteni. Szeretném élvezni a futballt, de a legfontosabb, hogy formában legyek a világbajnokságra" – nyilatkozta a skót védő.

Miért pont Robertson kell a Tottenhamnek?

A Spursnél nem csupán egy poszt betöltéséről van szó. Bár Destiny Udogie sérülései és Ben Davies bokatörése miatt égető szükség van egy balhátvédre, Thomas Frank valami többet keres: vezéregyéniséget.

A Tottenham az elmúlt két évben elveszítette legnagyobb ikonjait: Harry Kane, Hugo Lloris, majd tavaly nyáron Szon Hung-min is távozott. A londoni öltözőből hiányzik az a "győztes mentalitás", amit Robertson a maga két Premier League-trófeájával és Bajnokok Ligája-győzelmével azonnal be tudna vinni.

Az üzlet kísértetiesen hasonlít arra, amikor 2005-ben a Spurs leigazolta a 32 éves Edgar Davidsot. A holland legenda akkor nem csak a játékával, hanem az Ajaxban és Juventusban szerzett rutinjával emelte fel az akkori fiatal Tottenhamet. Robertson ugyanerre a szerepre lehet hivatott a Frank-projektben.

Mi történik a Liverpoollal?

Robertson távozása esetén a Liverpool sem maradna fedezet nélkül. Bár Kerkez az első számú választás, a klub opciói között szerepelKonsztantinosz Cimikasz visszahívása a Roma kölcsönjátékából, hogy mélységet adjanak a keretnek a szezon hajrájára.

Mindent egybevetve ez a transzfer azon ritka piaci lehetőségek közé tartozik, ahol minden érintett fél elégedetten állhat fel a tárgyalóasztaltól, hiszen az üzlet szakmai és emberi szempontból is teljességgel logikus. Andy Robertson számára a váltás elsődleges záloga a folyamatos játéklehetőség: 31 évesen, pályafutása utolsó szakaszához érve elengedhetetlen számára a ritmus, hogy a 2026-os világbajnokságon – ahol Skócia évtizedek után tér vissza a világelitbe – topformában, igazi vezérként vezesse ki válogatottját a pályára.

A Tottenham ezzel a húzással két legyet ütne egy csapásra: Thomas Frank orvosolhatná az Udogie és Davies sérülései miatt kialakult égető balhátvéd-krízist, és egy olyan győztes karaktert hozhat az öltözőbe, amely a nagy ikonok távozása után hagyott tátongó űrt hivatott betölteni. A Liverpool részéről pedig ez a legméltóbb módja lehetne egy mellőzött klublegenda elengedésének. Az átigazolás azt is jelenteté, hogy a staféta teljes egészében a jövő emberének tekintett Kerkez Milos kezébe kerül, aki mellett Robertson már csak epizódszereplő az Anfielden. Mivel a felek közötti egyeztetések kifejezetten baráti hangvételben zajlanak, ha az utolsó anyagi részletekben is megszületik a konszenzus, a skót védő napokon belül orvosi vizsgálatra jelentkezhet Észak-Londonban.