A Vörösök szerda este magabiztos játékkal verték a Marseille-t a Stade Vélodrome-ban. A gólgyártást Szoboszlai Dominik kezdte egy pazar szabadrúgással, de a védelem bal oldalán Kerkez Milos is tanári teljesítményt nyújtott. A 40 millió fontért igazolt magyar védő korábban kapott hideget-meleget a drukkerektől, de mára bebizonyította: helye van a kezdőben Andy Robertson mellett is.

„A kritika csak még több üzemanyagot ad nekem”

A mérkőzés után egy korábban szkeptikus szurkoló, @Corballyred nyilvánosan kért elnézést az X-en (Twitteren):

„Kérlek, fogadd el a bocsánatkérésemet, Milos Kerkez. Túl gyorsan ítélkeztem feletted. Már látom, miért téged választottak az előző szezon legjobb balhátvédjének a Premier League-ben.”

Kerkez nem hagyta szó nélkül az üzenetet, és rendkívül elegánsan, mégis határozottan reagált:

Kerkez kiürítette a zsebeit: ott volt Greenwood is

A magyar válogatott védője teljesen eltüntette a pályáról a Marseille sztárjait. A szurkolók szerint Milos végleg megérkezett a világelitbe. Az internetet elárasztották a rajongói mémek és vélemények:

„Kerkez kiüríti a zsebét ma este, és ezek vannak benne: kulcs, pénztárca, Greenwood.”

„Sokkal több tiszteletet érdemel Kerkez! Micsoda teljesítmény volt ez!”

„Szoboszlai és Kerkez is fantasztikusan játszott, micsoda magyar duó!”

„Még nem vagyok elégedett”

Bár a szurkolók már az egekig magasztalják, a 22 éves védő lába a földön maradt. A meccs előtt a Daily Expressnek nyilatkozva elmondta, hogy a beilleszkedés nem volt zökkenőmentes, de rengeteget tanul rutinosabb társaitól.

„Úgy érzem, az elmúlt hónapban sokat fejlődtem, de még nem vagyok elégedett. Többet akarok. Robbo (Andy Robertson) egy legenda, kiváltság mellette tanulni, mindig figyelek rá” – nyilatkozta Kerkez.

A Liverpool legközelebb szombaton, január 24-én lép pályára, Kerkez számára pedig különleges meccs következik: visszatér korábbi csapata, a Bournemouth otthonába. Ha így folytatja, nem kérdés, hogy ismét ő lesz az egyik legjobb a pályán.

Forrás: Daily Express