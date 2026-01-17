LiverpoolGOAL/Getty
Szoboszlai Dominik kihagyott büntetője sokba került a Liverpoolnak + videó

A Liverpool 1-1-s döntetlent játszott a Burnley ellen az angol bajnokság (Premier League) 22. fordulójában az Anfielden. Szoboszlai Dominik 0-0-nál büntetőt hibázott.

A 32. percben Cody Gakpo buktatása után Andrew Madley játékvezető tizenegyest ítélt a Liverpoolnak. Szoboszlai Dominik az idényben már másodszor állt oda a tizenegyesponthoz, azonban a magyar játékos ezúttal elhibázta a büntetőt, lövése szinte szétforgácsolta a felső lécet

Tíz perccel később azonban megszerezte a vezetést a Liverpool, Hugo Ekitiké megindulása után Curtis Jones elé került a labda, aki Florian Wirtz elé talált, aki a kapuba bombázott (1-0).

A fordulást követően ismét Florian Wirtz került helyzetbe, azonban Martin Dúbravka ezúttal résen volt, és védeni tudott. 

Az 56. percben már Dúbravka is verve volt Gakpo lövésénél, azonban a Burnley védői menteni tudtak.

A 65. minutumban Florentino indítása után Marcus Edwards lőhetett kissé kiszorított helyzetből, azonban a vendégek támadója így is ki tudta lőni a hosszú sarkot (1-1). 

A 78. percben Ekitiké magának kaparta ki a gesztenyét, majd a kapuba lőtt, azonban lesen volt, így végül nem adták meg a francia támadó gólját. 

Több helyzet már nem alakult ki a mérkőzésen, így végül 1-1-s döntetlennel zárult a mérkőzés.

