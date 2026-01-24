Szoboszlai Dominik kegyetlenül kiosztotta csapattársát + fotó

Mint ismert, a Liverpool 3-0-s győzelmet aratott az Olympique Marseille otthonában a Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szombat este. A találkozó első gólját Szoboszlai Dominik szerezte egy ravasz, Ronaldinhót idéző szabadrúgást követően.

Szoboszlain kívül Cody Gakpo és Jeremie Frimpong is betaláltak a BL-mérkőzésen, azonban utóbbi gólját később öngólnek minősítették, mivel a holland jobbhátvéd lövése a Marseille argentin védőjéről, Geronimo Rulliról pattant be a kapuba.

Jeremie Frimpong a mérkőzést követően Instagram-oldalán bizonygatta, hogy ez bizony az ő gólja volt:

„Ez az én gólomnak számít, ugye? Nagyon fontos győzelem volt.”

– címezte üzenetét az UEFA-nak.

Szoboszlai Dominik úgy érezte, hogy itt a megfelelő pillanat egy kicsit megtrollkodni csapattársát, és egy rövid, ámde valős kommentet írt a holland szélső bejegyzéséhez:

„Nem, ez nem a te gólod"

– tette helyre csapattársát a Liverpool magyar játékosa.





A mérkőzés összefoglalója:



