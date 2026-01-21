Az Afrika-kupát maga mögött hagyó Mohamed Szalah a kezdőcsapatban kapott helyet a Liverpoolban a Marseille elleni idegenbeli BL-mérkőzésen, mint ahogy – immár menetrendszerűen – Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is a kezdő tizenegybe jelölte Arne Slot.

Az első vendég helyzetre a hatodik percig kellett várni, akkor a mérkőzést aktívabban kezdő Liverpool kerülhetett volna előnybe, ám az egyiptomi támadó szögletét követően a magánéleti okok miatt hiányzó Ibrahima Konaté helyén lehetőséget kapó Joe Gomez a jobb sarok mellé bólintott. A következő lehetőség Alexis Mac Allister előtt adódott, ám a világbajnok argentin 16 méterről leadott lövése elsuhant a jobb alsó sarok mellett.

A 23. percben aztán már rezdült a hazaiak hálója, Szoboszlai remek jobb oldali lapos beadása után Hugo Ekitike lőtt a kapuba, ám csak néhány másodpercig örülhetett a vendég csapat, a játékvezető ugyanis les miatt érvénytelenítette a találatot. A túloldalon Gouiri jobb sarokra tartó lövése után kellett nagyot védenie Alissonnak, majd Szalah Frimpong jobb oldali beadása után perdített a léc fölé.

Az első félidő slusszpoénja aztán a magyar válogatott csapatkapitányától érkezett: Gravenberch buktatása után 17 méterről jutott szabadrúgáshoz a Liverpool, Szoboszlai pedig a felugró hazai sorfal alatt küldte a labdát a jobb alsó sarokba!

A fordulás után Greenwood bal alsó sarokra tartó lövését kellett bravúrral védenie a vendégek brazil kapusának, majd Szoboszlai pazar lekészítése után Ekitiké bal felső sarokra tartó lövése pattant ki a kapufáról. Az ellentámadásból egyenlíthettek volna a hazaiak, ám Traoré ziccerben a léc fölé lőtt – a második félidő első negyedórájára nem lehetett panasz.

Wirtz közeli lövésénél résen volt a hazaiak kapuját őrző Geronimo Rulli, a 72. percben viszont már semmi nem mentette meg a Marseille-t az újabb góltól: Frimpong ment el a tizenhatos jobb szélén Murillo mellett, a lapos beadása pedig úgy pattant meg Rullin, hogy a labda végül a francia kapuban kötött ki.

Innen már nem volt visszaút a hazai együttesnek, a Liverpool ezúttal nem herdálta el kétgólos előnyét, sőt, a hosszabbításban a csereként pályára lépő Cody Gakpo állította be a végeredményt. Magabiztos győzelmével az angol együttesnek minden esélye megvan arra, hogy az alapszakasz első nyolc helyének valamelyikén végezzen, és automatikusan a nyolcaddöntőbe jusson.