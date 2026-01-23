Slot ismét Szoboszlairól beszélt a Bournemouth elleni meccs előtt

Ismét Szoboszlai Dominiket méltatta a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot. A holland szakember a Bournemouth elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatón beszélt a magyar válogatott csapatkapitányáról, a szavainak pedig a Liverpool hivatalos oldala is külön cikket szentelt.

„Dom valóban nagyon jó szezont fut. Az utóbbi időben volt két olyan mozzanat, ami nem rá jellemző. A kihagyott tizenegyes nem szokványos tőle, de előfordul, és a Barnsley elleni hibája sem olyan volt, amit gyakran látunk tőle – ezt ő maga is elismerte. A gólja mellett – ami egy okos találat volt, egy kis segítséggel az egyik stábtagomtól – ismét megmutatta, mennyire fontos labda nélkül, és akkor is, amikor nálunk van a labda, hiszen remek gólpasszt adott Hugo Ekitikének, aki sajnos a kapufát találta el” – mondta Arne Slot.

„A vezérszerep mindig a példamutatással kezdődik, és ő ezt mindig is így csinálta. Labda nélkül elképesztő, ahogyan letámad, az intenzitása, ahogy folyamatosan fut előre-hátra, és szerintem ebben a szezonban labdával is sokat fejlődött: magabiztosabb, és gyakrabban vonják be a játékba.”

A 25 esztendős középpályást a hétközi, Marseille elleni 3-0-ra megnyert BL-meccsen az UEFA szakmai bizottsága, valamint a Liverpool szurkolói is a meccs legjobbjának választották. A futballista elévülhetetlen érdemeket szerzett együttese magabiztos sikerében, az első félidő hosszabbításában, gól nélküli állásnál pazar szabadrúgásgóllal juttatta előnyhöz csapatát.

Az egész idényben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó középpályás mellett a magyar válogatott másik játékosa, Kerkez Milos is egyre inkább megtalálja a helyét a csapatban, nem csoda, hogy a holland szakvezető a balhátvédről is elismerően beszélt péntek délelőtt.

„Azt gondolom, ha Milosról beszélünk – és sok más igazolásunkról is –, jól látható az a fejlődés, amin keresztülmennek. Nemcsak a csapathoz való alkalmazkodásban, hanem fizikálisan is. Milos korábban biztosan nem játszott volna heti két meccset, de véleményem szerint egyre erősebb és erősebb. Ezért jött el a pillanat, hogy a hét közben is megkapja a lehetőséget, és Marseille-ben nagyon jól teljesített.”

„A Sky Sportsnak is elmondtam: ha megnézzük az igazolásainkat, nemcsak a szezon második felében lesznek jobbak, hanem jövőre, sőt az azt követő idényben is. Így működik ez a klub. Fiatal játékosokat igazolunk, akikben óriási fejlődési potenciál van.”

A Liverpool szombat délután a Tóth Alexet a héten szerződtető Bournemouth ellen lép pályára, a Ferencvárostól érkező középpályás pedig éppen válogatottbeli klubtársai ellen mutatkozhat be új csapatában.