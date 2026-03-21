ÉLŐ! Újabb fontos bajnoki vár Szoboszlaiékra a könnyed BL-továbbjutás után

Felemás mérkőzéseken van túl az utóbbi időben a bajnoki címvédő Liverpool: a török Galatasaray ellen sikerült 1-0-ról fordítani a BL-nyolcaddöntőjében, az Anfielden megnyert 4-0-s találkozón ismét Szoboszlai kezdte meg a gólgyártást, ami után a Vörösök legendája, Steven Gerrard sem győzte dicsérni a magyar válogatott csapatkapitányát.

Arne Slot csapatának nem lehet más a célja, mint ezt a formát átmenteni a Premier League-re is. A Liverpool legutóbb csalódást keltő játékkal 1-1-re végzett a kiesés ellen menekülő Tottenham Hotspur ellen, hiába lőtt újabb szabadrúgásgólt Szoboszlai Dominik. A meccs után nem is kertelt a kiváló formában lévő magyar játékos, és elmondta, ilyen teljesítménnyel maximum a Konferencialiga-indulásban bízhat a csapat.

A Brighton ellen tehát tovább folytatódik a harc a BL-indulásért, a Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll a bajnokságban (49 pont), két pontra a negyedik Aston Villától, egy győzelemmel pedig három pontra közelítheti meg a péntek este döntetlent játszó Manchester United ellen.

A mérkőzésen várhatóan Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályára lép, és lehet egy harmadik magyar is a Vörösök keretében: Alisson nem tartott a csapattal Brightonba egy sérülés miatt, így Pécsi Ármin lehet Giorgi Mamardashvili váltótársa a kapuban.

A találkozó 13.30-kor kezdődik

Frissítés! (12:20)

Ahogyan az várható volt, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a Liverpool kezdőcsapatában, Pécsi Ármin viszont nem került be a keretbe, így Mamardashvili cseréje a 29 éves Frederick Woodman lesz.

