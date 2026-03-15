VIDEÓ: Szoboszlai pazar gólja ezúttal csak döntetlent ért a Liverpoolnak

Mondhatni, csak a szokásos...

Szoboszlai Dominik a Tottenham elleni vasárnapi bajnokin is a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet (ismét jobbhátvédként), az sem volt meglepő, hogy a 18. percben, kecsegtető helyzetből megítélt szabadrúgáshoz ő állt oda, és az sem, hogy a labda a jobb felső sarokban kötött ki.

Így aztán hiába állta a sarat addig az ezer sebből vérző londoni együttes, a magyar válogatott csapatkapitányának Pazar szabadrúgásgóljával a több kulcsemberét – Szalah, Konaté, Ekitiké, Kerkez – is pihentető Liverpool került előnybe. Egy labdaszerzés után Gakpo megduplázhatta volna az előnyt, ám a jobb alsó sarokra tartó lövését Vicario a kapufára tolta, míg a másik kapunál Richarlison fejesei jelentettek veszélyt, ám a brazil támadó mindkét egyenlítési lehetőséget elpuskázta.

A fordulás után Ngumoha tévesztette el ígéretes pozícióból a bal felső sarkot, majd a túloldalon ismét Alisson nyerte a Richarlison elleni párharcot, a brazil támadó közeli lövését is hárította. Bár Arne Slot együttese játszott mezőnyfölényben, a második gól sehogysem akart megszületni, Dragusin hibája után a csereként pályára lépő Szalah közeli lövését védte bravúrral a vendégek kapusa.

Az utolsó negyed órára mindkét csapat fellazult, a Liverpool a második gólért, a Tottenham az egyenlítésért támadott, és végül a londoni együttes örülhetett: a 90. percben Kolo Muani kellően erőszakos volt Robertson és Van Dijk mellett, majd Richarlison elé tálalt, a brazil támadó pedig a jobb alsó sarokba lőtt.

A Spurs a hosszabbításban mentett ponttal tett egy lépést a bentmaradás felé, a Liverpool pedig óriási esélyt szalasztott el, győzelmével ugyanis felléphetett volna a negyedik, BL-indulást jelentő helyre.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.