Baleset miatt később kezdődik a Liverpool kulcsfontosságú bajnoki meccse!

A Premier League hivatalos csatornáin közölte, hogy a szombat kora délutáni Brighton - Liverpool találkozó negyedórás csúszással kezdődik, miután egy közlekedési baleset miatt erős forgalom alakult ki a városban, és a szurkolók csak késve tudnak megérkezni az Amex Stadionhoz.

Mint beszámoltunk róla, a BL-indulás szempontjából fontos meccs vár a Liverpoolra, Arne Slot pedig Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a kezdőbe jelölte a Sirályok elleni idegenbeli meccsre, amely így 13.45-kor kezdődik Brightonban.

