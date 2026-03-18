Szoboszlai nem bír leállni, fantasztikus gólt lőtt a Galatasaray ellen! + VIDEÓ

Újabb Szoboszlai-gólt láthatott az Anfield közönsége, ezúttal egy jól kivitelezett szögletvariáció után talált be a magyar válogatott csapatkapitánya: a 25. percben Wirtz tökéletesen tálalt Szoboszlai elé, aki ballal gyönyörűen lőtte ki a jobb alsó sarkot.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
