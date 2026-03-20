A hazaiak tíz meccses veretlenségi sorozata főként döntetlenekből állt. Ráadásul az utolsó négy találkozójukon mindössze egy gólt szereztek.

Ezzel szemben a Manchester United Michael Carrick irányításával élénkebb formát mutatott: kilenc legutóbbi mérkőzéséből hetet nyert meg. A vörös ördögök vezetőedzője nem változtatott, az Aston Villa ellen győztes kezdőt küldte pályára újfent. A Bournemouthnál Alex Jimenez és Amine Adli kaptak helyet az előző fordulóhoz képest.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, amit a közel azonos labdabirtoklás (51% United) is tükrözött, ám a helyzetek inkább a vendégek előtt adódtak. Diallo, Cunha és Bruno Fernandes is többször próbálkozott, de Petrovic kiváló teljesítményt nyújtott, több nagy védést is bemutatva. Fernandes közeli lövésénél lábbal bemutatott hárítása volt a legnagyobb mentése.

A Bournemouth főként kontrákból veszélyeztetett, Rayan és Evanilson révén akadtak ígéretes lehetőségeik, míg a túloldalon Lammensnek is be kellett avatkoznia egy éles lövésnél. A játékrész egyetlen sárga lapját Casemiro kapta.

Gól nem született az egyperces hosszabbításban sem, így a csapatok 0–0-val vonultak szünetre, egy helyzetekben aktívabb, de eredménytelen United mellett.

A fordulás után is a Manchester United kezdett aktívabban, de Petrovic újabb védésekkel – többek között Mbeumo próbálkozásánál – tartotta meccsben a hazaiakat. A Bournemouth is jelezte, hogy nem mondott le a támadásokról, Christie és Jiménez is veszélyeztetett, de sokáig nem született gól.

Az áttörés végül a 61. percben jött, amikor Jiménez szabálytalankodott Cunhával szemben a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Bruno Fernandes magabiztosan értékesítette (0–1). A vezetés azonban nem tartott sokáig: egy gyors hazai kontra végén a 67. percben Christie lapos lövése utat talált a kapuba, hiába reklamáltak a United játékosai újabb büntetőt a túloldalon, a VAR-vizsgálat után is érvényben maradt az egyenlítés (1–1).

A United hamar reagált: a 71. percben egy szöglet után ismét megszerezte a vezetést. Előbb Maguire örült, de lassításból egyértelmű volt, hogy a találat végül Hill öngólja (1–2).

A mérkőzés azonban újabb fordulatot vett, amikor Maguire piros lapot kapott, a Bournemouth pedig büntetőhöz jutott. Érdekesség, hogy Maguire megmozdulása éppen annyira tűnt szabálytalannak, amiért a túloldalon nem járt a második büntető. Kroupit mindenesetre ez nem zavarta, értékesítette a tizenegyest. (2–2).

A hajrában emberelőnyben nyomott a Bournemouth, és hiába volt több, mint 10 perc hosszabbítás, újabb gól már nem született. A döntetlennel mindkét csapat sorozata folytatódik.

