Liverpool v West Ham United - Premier League
Szabó Kristóf

Érzékeny veszteség Liverpoolban, kulcsjátékos esett ki a sorsdöntő bajnoki előtt

A Liverpool 33 éves kapusa, Alisson Becker sérülés miatt nem tarthatott a csapattal a szombati, Brighton elleni idegenbeli bajnokira, és a brazil válogatott közelgő mérkőzéseiről is lemarad. Arne Slot vezetőedző számára egyre nagyobb fejtörést okoz a kapusposzt, hiszen a brazil klasszis idén már nem először dől ki a sorból.

A Vörösök egyelőre nem hozták nyilvánosságra a sérülés pontos jellegét, és érdekesség, hogy Slot a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón sem tett említést Alisson állapotáról. Az Amex Stadionban így várhatóan a grúz Giorgi Mamardashvili áll majd a gólvonal elé, aki a jelenlegi szezonban már 12 tétmérkőzésen kapott bizonyítási lehetőséget minden sorozatot figyelembe véve.

A sérülés miatt a brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti is kénytelen volt belenyúlni a keretébe: Alisson helyett Hugo Souzát hívta be a franciák és a horvátok elleni, Egyesült Államokban sorra kerülő felkészülési mérkőzésekre

Alissonnak nem ez az első kényszerpihenője az idényben. Március elején egy meg nem nevezett „kisebb probléma” miatt már kihagyta a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első felvonását, majd a Tottenham elleni bajnokin és a törökök elleni 4-0-s visszavágón visszatért a kapuba. Ősszel, október és november folyamán egy makacs combhajlító-sérülés miatt összesen nyolc mérkőzést kellett kihagynia.

A Bajnokok Ligája-indulásért hajtó, jelenleg a Premier League 5. helyén álló Liverpool számára kulcsfontosságú lenne az állandóság, így nagyon nem jött jókor a 12. helyezett Brighton elleni fellépés előtt az újabb sérülés.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
