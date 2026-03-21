Érzékeny veszteség Liverpoolban, kulcsjátékos esett ki a sorsdöntő bajnoki előtt

A Vörösök egyelőre nem hozták nyilvánosságra a sérülés pontos jellegét, és érdekesség, hogy Slot a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón sem tett említést Alisson állapotáról. Az Amex Stadionban így várhatóan a grúz Giorgi Mamardashvili áll majd a gólvonal elé, aki a jelenlegi szezonban már 12 tétmérkőzésen kapott bizonyítási lehetőséget minden sorozatot figyelembe véve.

A sérülés miatt a brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti is kénytelen volt belenyúlni a keretébe: Alisson helyett Hugo Souzát hívta be a franciák és a horvátok elleni, Egyesült Államokban sorra kerülő felkészülési mérkőzésekre

Alissonnak nem ez az első kényszerpihenője az idényben. Március elején egy meg nem nevezett „kisebb probléma” miatt már kihagyta a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első felvonását, majd a Tottenham elleni bajnokin és a törökök elleni 4-0-s visszavágón visszatért a kapuba. Ősszel, október és november folyamán egy makacs combhajlító-sérülés miatt összesen nyolc mérkőzést kellett kihagynia.

A Bajnokok Ligája-indulásért hajtó, jelenleg a Premier League 5. helyén álló Liverpool számára kulcsfontosságú lenne az állandóság, így nagyon nem jött jókor a 12. helyezett Brighton elleni fellépés előtt az újabb sérülés.

