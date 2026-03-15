Szoboszlai: „Fel kell ébrednünk, különben a Konferencialigának is örülhetünk”

Ahogy arról a beszámoltunk, a Liverpool Szoboszlai Dominik remek szabadrúgásgóljával szerzett vezetést a Tottenham elleni bajnokin, ám a 90. percben szerzett Richarlison góllal a kiesés elől menekülő vendégek döntetlenre mentették a meccset. A találkozót követően a magyar középpályás érthetően feldúltan nyilatkozott a Sky Sportsnak.

„Ez hatalmas csalódás – mondta Szoboszlai Dominik. - Nem tudom, mi történt, őszintén szólva nincs mit mondanom. Az utolsó percben kaptunk gólt – megint. Nem is tudom, hányszor fordult ez már elő ebben a szezonban. Teljesen letörtnek érzem magam. Fel kell ébrednünk, mert ha így folytatjuk, örülhetünk majd annak is, ha a Konferencialigában indulhatunk. Nem tudom, miért történik ez, tényleg nem tudom.”

„Szerintem az első félidőben nagyon jól játszottunk, végig kontrolláltuk a mérkőzést, a Tottenhamnek alig volt helyzete, legfeljebb egy-két fejes. A második félidőben viszont már nem csináltuk ugyanazokat a dolgokat. Le fogunk ülni és átbeszéljük. Ez most a legnehezebb időszak, de össze kell tartanunk.”

A magyar játékost a lefújás utáni füttyszóról is kérdezték.

„A füttyöt nem hallottam, de meg tudjuk érteni a szurkolókat. Nem úgy teljesítünk, ahogy kellene. Ugyanakkor mögöttünk kell állniuk, mert tavaly négy fordulóval a vége előtt bajnokok lettünk, és akkor mindenki boldog volt. Fontos lenne, hogy most, a nehéz időszakban is támogassanak minket.”

A mérkőzést követően a gólja ellenére mégis elővették Szoboszlai Dominik hibáit a Spíler TV studiójában.



