Szoboszlai vezetésével a Liverpool magabiztosan ütötte ki a Galatasaray-t a BL-ből

Isztambulban 1-0-ra kikapott a Liverpool a Galatasaray-tól a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. Azóta Arne Slot csapata a bajnokságban sem tudott javítani, a Spurs ellen csak egy 1-1-re volt képes a Mersey-parti csapat és került lépéshátrányba a BL-indulásért folytatott harcban, hiába lőtt újabb szabadrúgás gólt Szoboszlai Dominik. A szurkolók akkor füttykoncerttel zárták a meccset, és a magyar válogatott középpályása sem rejtette véka alá véleményét csapata gyenge játéka után.

Sajtóhírek szerint a holland szakvezető az állásáért küzd a Liverpool élén, így a Vörösöknek mindenképpen óriási téttel bírt a törökök elleni visszavágó. Arne Slot biztosra ment, Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a kezdőbe jelölte a sorsdöntő összecsapáson, a Galatasaray-ban pedig Sallai Roland kezdett a török csapatban.

Az első félidőt nagyon intenzíven kezdte a Liverpool, a Galatasaray nem tudta hosszabb ideig birtokolni a labdát, ám ezek nagy liverpooli helyzetekben sem realizálódott. Aztán a 25. percben jött a már-már szokásosnak mondható Szoboszlai-gól: egy szögletvariáció után Wirtz tette a tizenhatosra befutó Szoboszlai Dominik elé a labdát, aki ballal fantasztikus gólt lőtt a jobb alsó sarokba, amivel megszerezte a vezetést a Liverpool, és kiegyenlítette a párharcot, 1-0. A félidő ráadásában ismét főszerep jutott a magyar válogatott csapatkapitányának, hiszen a 47. percben kiharcolt egy büntetőt csapata számára, ám a lehetőséget Mohamed Szalah nem tudta gólra váltani, így 1-0-s eredménnyel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A második játékrészre is élesen jött ki a Liverpool, és nem váratott sokat magára a második hazai gól, Ekitiké növelte a Vörösök előnyét az 51. percben, 2-0. Ez teljesen összetörte a Galatasaray-t, két perccel később Szalah lövését még védte Cakir, a kipattanót Gravenberch lőtte be, amivel kezdett eldőlni a párharc, 3-0. Nem telt el újabb 10 perc, mikor Wirtz és Szalah összjátéka után lőtt hatalmas gólt az egyiptomi, amivel már néggyel vezetett a Liverpool, és zárt le minden fontos kérdést, 4-0. Még nagyobb is lehetett volna a különbség, de Szalah és Ekitiké is csak a kapufát találta el szűk hetven perc elteltével.

Mindhárom magyar játékos végigjátszotta a mérkőzést, melyet végül a Liverpool simán, 4-0-ra nyert meg (összesítésben 4-1 a hazaiak javára), és játszhat a Paris Saint-Germain ellen a BL negyeddöntőjében.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő visszavágó

Liverpool 4-0 Galatasaray (összesítésben 4-1)





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.