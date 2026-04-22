Mint ismert, az ETO FC 1-0-s győzelmet aratott vasárnap a Ferencváros ellen, ezzel a győriek hatalmas lépést tettek a bajnoki cím felé.

A Ferencváros és az ETO szerdán ismét találkoznak egymással, ezúttal a csapatok a Magyar Kupában mérkőznek meg Budapesten.

A Green Monsters szerint a Ferencvárosnak bármi áron be kell jutnia a Magyar Kupa-döntőbe

Hiába a fájdalmas vasárnapi vereség, a Green Monsters szurkolói csoport a győri fiaskó ellenére sem pártolt el a Ferencváros mellől, és minden Fradi drukkert arra buzdít Facebook-oldalán, hogy a szerda este legyenek ott a Groupama Arénában, és buzdítsák együtt a kilencedik kerületieket:

Szurkolótársaink!

Kicsit tegyük félre az idei bajnoki gyengélkedést, hiszen ma újra kellünk teljes erőbedobással a csapat mögé! Ha törik, ha szakad be kell jutni a kupadöntőbe és a játékosokat is bele kell hajszolni a győzelembe, csúszni-mászniuk kell ma a pályán a címerért, a FERENCVÁROSÉRT!

NE FELEDJÉTEK, EGYSÉGBEN AZ ERŐ! MINDENKI A STADIONBA!!

Belháború dúl a ferencvárosi szurkolói csoportok között

Mint ismert, húsvét vasárnap egymásnak ment a Pirates és a Green Monsters Debrecenben, aminek az lett a következménye, hogy a GM-et nem engedték be a Nagyerdeti Stadionba. A Pirates kemény szavakat fogalmazott meg Hamberger Ádámmal, a Green Monsters vezetőjével kapcsolatban, amit később a GM és Hamberger Ádám is kikért magának.

A Diósgyőr és a Puskás Akadémia ellen úgy tűnt, hogy lenyugodtak a kedélyek, Hamberger és a Green Monsters is visszatért a lelátóra, a DVTK elleni bajnoki mérkőzés előtt együtt vonult a tábor. Azonban a debreceni balhéban tevékeny részt vállaló Pirates egyik bajnokin sem volt ott, a B-közép nélkülük szurkolta ki mindkét hazai győzelmet.

Nem volt balhé mentes a győri ETO-Ferencváros mérkőzés

Azonban Győrbe már a Pirates is elutazott, így szinte kódolva volt, hogy nem lesz balhé mentes a mérkőzés. A kalózok az első félidőben egy kifeszített molinóval üzentek Hamberger Ádámnak a hazai szektorból, másnap azonban a Green Monsters gyenge próbálkozásnak nevezte a Pirates koreóját.

Hétfőn délután pedig az is kiderült, hogy a dühös Ferencváros szurkolkolók egy csoportja megütközött a rohamrendőrökkel a mérkőzés után, a rendőrség nyomozást indított, a Központi Nyomozó Főügyészség jelenleg is nyomoz az ügyben.

Reméljük a szerdai Ferencváros-ETO „visszavágó" már nyugodtabb mederben fog lezajlani.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.