Elszabadultak az indulatok az ETO-Ferencváros mérkőzés után

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az ETO FC 1-0-s győzelmet aratott a Ferencváros ellen vasárnap este, a találkozó után pedig a vendég Ferencváros szurkolók egy csoportja összecsapott a rendőrökkel.

A Ferencváros szurkolói összecsaptak a rohamrendőrökkel

A dühös fradisták petárdákakkal, görögtüzekkel és fáklyákkal dobálták meg a rohamrendőröket, akik megpróbálták kiszorítani a magukról megfeledkezett ferencvárosi szurkolókat az ETO Park mellől.

Az esetről egy új videófelvétel is napvilágot látott, ahol jól látható, hogy a fradisták a kordonnal próbálják lelassítani az őket kiszorítani igyekvő rendőröket, nem túl sok sikerrel, ugyanis a rendőrök folyamatosan, méterről méterre hátrébb szorítják a ferencvárosi ultrákat:

A Ferencváros szurkolók között belháború robbant ki

A ferencvárosi ultrák felfokozott állapotát a vereségen túl egy belháború is előídézhette, ennek okairól az elmúlt hetekben számtalanszor beszámoltunk.

Az ETO Park mellett történt összecsapásokkal kapcsolatban megkerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, illetve a rendező ETO FC-t, amint válaszolnak, azonnal frissítjük a cikkünket!

