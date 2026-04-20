Nagy lépést tett a bajnoki cím felé a Győr

A mérkőzés előtt a Football Meets Data elemzése még 63,8%-os esélyt adott az FTC címvédésére, ám a győri diadal fenekestül felforgatta a papírformát. Az ETO legyőzte a Ferencvárost és óriási lépést tett az arany felé: a győriek bajnoki esélye a korábbi 36%-ról 71% fölé ugrott, míg a Fradi 9%-os „veszélyzónába” került.

Dráma a pályán és a lelátón

A szakadó esőben rendezett rangadó feszült légkörben zajlott, amit a meccs előtti hírek is fűtöttek: háború tört ki a szurkolók között a Győr–Fradi előtt. A pályán Petrás és Dibusz bravúrjai tartották az 0–0-t, egészen a 82. percig, amikor az „aranycsere”, Bánáti Kevin egy szöglet utáni kipattanót a hálóba pofozott.

A találat és a VAR-vizsgálat után elszabadultak az indulatok. A vendégek vezetőedzője, Robbie Keane dühösen kritizálta a játékvezetést a vereség után, hiszen csapata február óta tartó veretlensége szakadt meg a legrosszabbkor.

Már csak 7 pont kell

A Győr sorsa a saját kezében van: a hátralévő három meccsen 7 pontot kell gyűjteniük a bajnoki címhez. Ha Borbély Balázs együttese tartja a formáját, 2013 után ismét Győrbe kerülhet a trófea, végleg lezárva a Ferencváros évek óta tartó hegemóniáját az NB I-ben.

