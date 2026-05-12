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Magyar Kupa

Magyar Kupa Áttekintés

Magyar Péter Ferencváros

Betiltották a Ferencváros-szurkolók Magyar Péternek szánt molinóját az MK-döntőben + fotó

A Ferencváros–Zalaegerszeg Magyar Kupa-döntőn a zöld-fehér szurkolók egy csoportja politikai üzenetű molinót feszített volna ki a Puskás Arénában, melyet a biztonsági szolgálat nem engedélyezett. A drapéria Magyarország új miniszterelnökét, Magyar Pétert ábrázolta, a Ferencváros szurkolók neki szerettek volna üzenni. Mutatjuk a molinót!

Ferencvárosi TC vs ZTE FCFerencvárosi TC
Kubatov Gábor

„Játékosokat kell magyar állampolgárrá tennünk" – Kubatov az MK-győzelem után is kritizálta a magyarszabályt

Kubatov Gábor a Ferencváros Magyar Kupa-győzelme után ismét egy erős kritikát fogalmazott meg a magyarszabállyal kapcsolatban. A Ferencváros erős embere szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet elhibázott döntést hozott, mikor bevezette a magyarszabályt, ami olyan helyzetbe hozta a zöld-fehéreket, hogy játékosokat kell honosítaniuk. Mutatjuk Kubatov Gábor teljes nyilatkozatát.

Ferencvárosi TC vs ZTE FCFerencvárosi TC
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Magyar Kupa, mérkőzések & eredmények

március 3., kedd
ZTE FC badge
ZTE FC
ZAL
1
Soroksár SC badge
Soroksár SC
SRS
0
VE
Kazincbarcika BSC badge
Kazincbarcika BSC
KAZ
0
Ferencvárosi TC badge
Ferencvárosi TC
FTC
5
VE
március 4., szerda
Budapest Honvéd badge
Budapest Honvéd
KIS
1
DVTK badge
DVTK
DIO
0
VE
április 20., hétfő
Budapest Honvéd badge
Budapest Honvéd
KIS
2
ZTE FC badge
ZTE FC
ZAL
2
VE
bünt 4 - 5
április 21., kedd
Ferencvárosi TC badge
Ferencvárosi TC
FTC
2
ETO FC Győr badge
ETO FC Győr
GYO
2
VE
bünt 3 - 2
május 8., péntek
Ferencvárosi TC badge
Ferencvárosi TC
FTC
1
ZTE FC badge
ZTE FC
ZAL
0
VE
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Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth00000000
2Arsenal crestArsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion00000000
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