„Játékosokat kell magyar állampolgárrá tennünk" – Kubatov az MK-győzelem után is kritizálta a magyarszabályt

Kubatov Gábor a Ferencváros Magyar Kupa-győzelme után ismét egy erős kritikát fogalmazott meg a magyarszabállyal kapcsolatban. A Ferencváros erős embere szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet elhibázott döntést hozott, mikor bevezette a magyarszabályt, ami olyan helyzetbe hozta a zöld-fehéreket, hogy játékosokat kell honosítaniuk. Mutatjuk Kubatov Gábor teljes nyilatkozatát.