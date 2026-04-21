Mi történt Győrben?

Ahogy korábban márbeszámoltunk róla, az ETO FC-Ferencváros mérkőzés után a Ferencváros szurkolói összecsaptak a rohamrendőrökkel. A szurkolók először görögtüzekkel és fákjákkal dobálták meg a rendőröket, akik ezt követően fokozatos kiszorították őket az ETO Park melletti területről.

Az ügyészség nyomoz, több Ferencváros szurkoló bajba kerülhet

Az ügyben először megkerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik a Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF) irányítottak minket. Az KNYF-nél pedig sikerült elérnünk dr. Kovács Katalin megbízott főügyészségi csoportvezető ügyészt, aki pár mondatban összefoglalta a Központi Nyomozó Főügyészség álláspontját:

„Tájékoztatom, hogy a csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt a rendőrségen elrendelt nyomozás – a büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező nyomozó ügyészséghez történő áttételét követően – a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen van folyamatban. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint rendőr nem szenvedett sérülést, és az ügyben kényszerintézkedésre, gyanúsításra nem került sor"

– nyilatkozta lapunknak dr. Kovács Katalin.

Az ügyben megkerestük a rendező ETO FC-t is, amint válaszolnak, azonnal frissítjük a cikkünket!

