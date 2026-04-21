Goal.com
Live
FerencvárosUltras Hungary
GOAL

Komoly bajba kerülhetnek a rohamrendőrökkel összecsapó Ferencváros szurkolók, már nyomozás indult ellenük Győrben!

ETO FC Győr vs Ferencvárosi TC
ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
OTP Bank Liga NB I

A Ferencváros szurkolói az ETO elleni 1-0-s vereség után megütköztek a rohamrendőrökkel. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) beszámolója szerint szerencsére egyetlen rendőr sem sérült meg az „ütközetben", azonban a rendőrség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt nyomozást indított az ügyben, így nem kizárt, hogy balhéban résztvevő Ferencváros szurkolók utólag még bajba kerülhetnek. Mutatjuk a részleteket!

Mi történt Győrben?

Ahogy korábban márbeszámoltunk róla, az ETO FC-Ferencváros mérkőzés után a Ferencváros szurkolói összecsaptak a rohamrendőrökkel. A szurkolók először görögtüzekkel és fákjákkal dobálták meg a rendőröket, akik ezt követően fokozatos kiszorították őket az ETO Park melletti területről. 

Az ügyészség nyomoz, több Ferencváros szurkoló bajba kerülhet

Az ügyben először megkerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik a Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF) irányítottak minket. Az KNYF-nél pedig sikerült elérnünk dr. Kovács  Katalin megbízott főügyészségi csoportvezető ügyészt, aki pár mondatban összefoglalta a Központi Nyomozó Főügyészség álláspontját:

„Tájékoztatom, hogy a csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt a rendőrségen elrendelt nyomozás  – a büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező nyomozó ügyészséghez történő áttételét követően – a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen van folyamatban.  A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint rendőr nem szenvedett sérülést, és az ügyben kényszerintézkedésre, gyanúsításra nem került sor"

– nyilatkozta lapunknak dr. Kovács  Katalin. 

Az ügyben megkerestük a  rendező ETO FC-t is, amint válaszolnak, azonnal frissítjük a cikkünket!

Magyar Kupa
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
ETO FC Győr crest
ETO FC Győr
GYO

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés