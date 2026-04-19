Az ETO legyőzte a Ferencvárost, és óriási lépést tett az arany felé!

Bajnoki aranycsatához méltó első félidőt produkált az ETO és a Ferencváros az NB I vasárnap esti rangadóján. A hatodik percben Abu Fani beívelésére Gómez érkezett remek ütemben, ám Petrás bravúrral kiütötte a léc alá tartó fejest.

Nem sokkal később Kovacevic lövését blokkolta Csinger, majd a másik oldalon Dibusz Dénes percei következtek. A Fradi kapusa előbb Schön Szabolcs fejesét védte bravúrral, majd Benbuali jobb sarokra tartó lövését tolta kapufára. A túloldalon egy gyors kontra végén Joseph centerezett remekül, ám Kovacevic az égbe lőtte a labdát, majd Joseph lövése akadt el a hazai kaput őrző Petrás lábában.

A fordulás után Nije átlövése kerülte el a jobb felső sarkot, majd Csinger csúsztatott a jobb sarok mellé. A második félidőben többet birtokolta a labdát, és kezdeményezőbben lépett fel az ETO, ám elég volt egyetlen labdavesztés, hogy a Fradi egy gyors kontra végén helyzetbe kerüljön, ám Kanikovszki lövésénél a hazaiak kapusa ismét hárítani tudott.

A hajrához közeledve úgy tűnt, mindkét csapat elfogadná a döntetlent, ám elég volt egyetlen villanás, és az ETO előnybe került. Egy hazai szögletnél Vitális beívelését Gavrics lőtte kapura, és bár Dibusz védett, a kipattanót a csereként pályára lépő Bánáti közelről a hálóba pofozta.

Mint kiderült, ez a találat döntötte el a bajnoki rangadót, az ETO 1-0-ra nyert, és három fordulóval a vége előtt három pontos előnybe került a Ferencvárossal szemben.

AZ ETO hátralévő mérkőzései: DVSC (i), DVTK (o), Kisvárda (i)

AZ FTC hátralévő mérkőzései: Paks (o), Újpest (i), ZTE (o)