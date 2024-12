ASSE - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Saint-Étienne vs Marseille

Saint-Etienne et l’OM s’affrontent dimanche pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France. Les dernières infos ici.

L’heure n’est pas encore aux vacances en France. Après les derniers matchs de Ligue 1 de l’année le weekend dernier, place à la Coupe de France avec l’entrée en lice des clubs de l’élite. Les 32es de finale de la compétition offrent d’ailleurs des remakes de Ligue 1 à l’image du choc entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille, ce dimanche.

Saint-Etienne en quête d’un déclic

Comme on se retrouve. Deux semaines seulement après leur première confrontation en Ligue 1 (2-0), Saint-Etienne et l’OM se retrouvent en Coupe de France ce dimanche. 16es du championnat français, les Stéphanois (13 pts) veulent prendre leur revanche sur les Phocéens à domicile. En outre, une victoire face à Marseille permettrait à l’ASSE de pousser un ouf de soulagement après une série de trois victoires consécutives qui ont conduit au limogeage d’Olivier Dall’Oglio et l’arrivée d’Erik Horneland.

L’OM doit assumer son statut

Du côté de l’Olympique de Marseille, tout va bien en championnat avec une deuxième place acquise avec 30 points en 15 journées. Toutefois, le club phocéen devra accorder un certain crédit à la Coupe de France afin d’augmenter ses chances de titre cette saison. Ainsi, les hommes de Roberto De Zerbi vont devoir le grand jeu afin de prendre le dessus sur des Stéphanois revanchards ce dimanche.

Horaire et lieu du match

ASSE – OM

32es de finale de la Coupe de France

Lieu : Stade Geoffroy-Guichard

A 14h45, heure française

Les compos probables du match ASSE - OM

Saint-Etienne : Maubleu – Appiah, Batubinsika, Abdelhamid, Cornud – Bouchouari, Ekwah, Mouton – Davitashvili, Stassin, Tardieu.

Marseille : De Lange – Murillo, Balerdi, Kondogbia – Luis Henrique, Hojbjerg, Rongier, Merlin – Greenwood, Harit, Maupay

Sur quelle chaîne suivre le match ASSE - OM ?

La rencontre entre l’AS Saint-Etienne et l’AS Saint-Etienne sera à suivre ce dimanche 22 décembre 2024 à partir de 14h45 sur BeIN Sports 1 et France 3. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.