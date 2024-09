Vitor Roque balance sur le Barça

Vitor Roque a critiqué son club d'origine, le FC Barcelone, après l'avoir quitté en prêt pour rejoindre le Real Betis.

Le passage oubliable de Roque avec les géants catalans s'est terminé après seulement huit mois lorsqu'il a quitté le club en prêt pour le Real Betis. Le joueur passera la saison 2024/25 au Betis, qui a également la possibilité de faire une deuxième année et un transfert permanent. Le Brésilien va maintenant chercher à remettre sa carrière sur les rails dans un nouvel environnement.

Avant de commencer un nouveau voyage avec les Vert et Blanc, Roque a été appelé dans l'équipe brésilienne des moins de 20 ans où il a récemment marqué un doublé lors d'une victoire 3-2 contre le Mexique lors d'un affrontement amical. Après le match, l'attaquant s'est confié sur son passage à Barcelone en s'en prenant au club.

Roque se venge du Barça

"Je n'avais pas ri depuis six ou sept mois, a déclaré le joueur de 19 ans sur la chaîne Sportv. J'ai remercié tous les membres de l'équipe brésilienne qui étaient là pendant la semaine que j'ai pu vivre. Ce fut une courte période, mais j'en ai profité, j'ai plaisanté et je me suis amusé, ce qui est le plus important... et quand le match est arrivé, les buts sont arrivés."

L'article continue ci-dessous

Le jeune joueur espère désormais faire ses débuts avec le Real Betis cette semaine, alors que le club affrontera Leganes en Liga vendredi soir.