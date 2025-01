VIDÉO - Le but de Kylian Mbappé face au Barça

Real Madrid vs FC Barcelone

Kylian Mbappé marque dès la 5e minute contre le Barça en Supercoupe d’Espagne. Un but libérateur pour l’attaquant du Real Madrid !

Kylian Mbappé n’a eu besoin que de cinq minutes pour faire parler son talent lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne ce dimanche soir à Al-Jaddah, en Arabie Saoudite. Parfaitement lancé par Vinicius Junior, l’attaquant français s’est échappé plein axe avant de fixer la défense barcelonaise et de tromper Iñaki Peña d’un tir croisé imparable. Avec ce but, le Bondynois brise une série sans marquer et efface ses frustrations passées contre le Barça.

Un Mbappé enfin décisif face au Barça

Ce but, le 15e de Mbappé cette saison en 28 matchs avec le Real Madrid, est aussi son premier de l’année 2025. Resté muet lors de ses trois précédentes rencontres, l’attaquant tricolore confirme qu’il est en train de retrouver sa forme. Cette réalisation est d’autant plus significative qu’elle intervient contre une équipe de Barcelone qui lui avait posé tant de problèmes lors du dernier Clásico. Ce soir-là, Mbappé avait terminé bredouille, signalé hors-jeu à pas moins de huit reprises. Cette fois, il a frappé d’entrée et a mis son équipe sur la voie idéale pour cette finale.

Une alerte sans conséquence

Juste après son but, Mbappé a provoqué une petite frayeur. Après un léger contact, il s’est brièvement tenu la cheville, laissant craindre une sortie prématurée. Heureusement, le Français s’est rapidement relevé et a pu poursuivre la rencontre, rassurant ses coéquipiers et ses supporters.

Avec ce départ canon, le Real Madrid est parfaitement lancé dans cette finale de Supercoupe d’Espagne. Quant à Kylian Mbappé, ce but semble être le déclic dont il avait besoin pour continuer sa montée en puissance dans cette deuxième partie de saison.