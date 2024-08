Tirage au sort de la Ligue des Champions : Horaire, chaine TV, chapeaux et mode d'emploi

Le tirage au sort de la nouvelle formule de la Ligue des Champions est imminent. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur cet évènement.

La Ligue des champions a été remaniée pour la saison 2024-25, avec un nombre de participants revu à la hausse et un tout nouveau format introduit par l'UEFA.

Le Real Madrid est le champion en titre et les géants espagnols peuvent s'attendre à une forte concurrence de la part de l'élite européenne, notamment des mastodontes tels que Manchester City, Barcelone, le Bayern Munich et bien d'autres. Pour la première fois de l'histoire, l'épreuve devrait aussi regrouper quatre clubs français. En plus du PSG, de Monaco et de Brest, le LOSC est bien parti pour s'inviter à la grand-messe continentale.

Maintenant les qualifications et les barrages ont été expédiés, place au tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue des champions 2024-25 ? GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir.

Quand aura lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions ?

Date: 29 aout 2024 Horaire : 18 heure française Lieu: Grimaldi Forum, Monaco

Le tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue des champions 2024-25 aura lieu au Forum Grimaldi de Monaco le jeudi 29 août 2024. L'UEFA a confirmé une heure de début à 18h, heure française.

Alors que l'excitation monte pour le tirage au sort de la Ligue des champions, les fans sont impatients de découvrir quelles équipes s'affronteront dans ce prestigieux tournoi. Outre les informations sur la diffusion en direct et le format de la compétition, il est intéressant de connaitre la liste des participants avec plusieurs néophytes qui seront de la partie cette année. Le Stade Brestois en fait partie.

Sur quelle chaine regarder le tirage au sort de la Ligue des Champions ?

Le tirage au sort sera diffusé en direct et gratuitement sur le site officiel de l'UEFA, uefa.com, et il sera également retransmis sur plusieurs réseaux partenaires de diffusion de l'UEFA.

En France, les matchs de la Ligue des champions sont diffusés cette saison en exclusivité sur Canal+. La chaine cryptée retransmettra donc le tirage au sort. Pour le regarder en streaming, il vous suffit de vous rendre sur l'application MyCanal.

N'oubliez pas que vous pourrez également suivre toutes les actualités et réactions au tirage au sort sur GOAL.

Chapeaux et mode d'emploi du tirage au sort de la Ligue des Champions

Ci-dessous, découvrez l'ensemble des chapeaux prévus pour le tirage au sort de la Ligue des Champions.

Chapeaux Equipes Chapeau 1 Real Madrid, Man City, Bayern Munich, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Barcelone Chapeau 2 Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Bruges, Shakhtar Donetsk, AC Milan Chapeau 3 Feyenoord, Sporting, PSV, Celtic, (plus 5 autres équipes) Chapeau 4 Monaco, Aston Villa, Bologne, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest, (plus deux autres équipes)

Le nouveau format de la Ligue des champions 2024-25 verra l'introduction d'une phase de championnat au lieu d'une phase de groupes, avec 36 équipes - soit un quatre de plus que le format précédent de la phase de groupes - concernées par ce championnat.

Cependant, contrairement à un championnat normal, où chaque équipe joue les unes contre les autres à domicile et à l'extérieur, les équipes de la « phase de championnat » de la Ligue des champions n'affronteront que huit équipes différentes, avec quatre matchs à domicile et quatre autres matchs à l'extérieur.

C'est là qu'entre en jeu les chapeaux de tête de série. Chaque équipe sera tirée au sort contre deux équipes de chaque chapeau, jouant une équipe de chaque chapeau à domicile et une équipe de chaque chapeau à l'extérieur.

Ainsi, à titre d'exemple, le Real Madrid pourrait être tiré au sort contre Manchester City, le Bayern Munich (chapeau 1), la Juventus, Arsenal (chapeau 2), Feyenoord, le Celtic (chapeau 3), Monaco et Aston Villa (chapeau 4).

Les huit meilleures équipes du championnat accèdent aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, tandis que les équipes qui terminent de la 9e à la 24e place s'affronteront lors d'un tour de barrage à élimination directe pour avoir le droit d'accéder aux huitièmes de finale. Les 12 dernières équipes sont éliminées de toutes les compétitions, sans possibilité de reversement vers la Ligue Europa.

Quand débutera la phase finale de la Ligue des Champions?

Journée Date(s) Journée 1 Septembre 17 - 19 Journée 2 Octobre 1 - 2 Journée 3 Octobre 22 - 23 Journée 4 Novembre 5 - 6 Journée 5 Novembre 26 - 27 Journée 6 Decembre 10 - 11 Journée 7 Janvier 21 -22 Journée 8 Janvier 29

La phase de championnat de la Ligue des champions 2024-25 débutera le 17 septembre 2024 et comptera un total de huit journées de matchs, se terminant le 29 janvier 2025.