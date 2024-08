Slavia Prague - LOSC (2-1), Lille accède à la Ligue des Champions

Slavia Prague vs Lille

Malgré la défaite à Prague, Lille est parvenu ce mercredi à se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions.

Et de quatre ! La Ligue 1 aura quatre représentants cette saison en Ligue des Champions. Après le PSG, l’AS Monaco et Brest, qualifiés directement, Lille a obtenu son billet pour l’épreuve reine en passant avec succès deux tours qualificatifs.

Un Lille combatif

Après avoir dominé le Fenerbahçe, le LOSC a écarté le Slavia Prague de son chemin. Le match retour à Eden Park a été compliqué, mais les Nordistes avaient fait l’essentiel à l’aller en l’emportant par deux buts d’écart.

En terre tchèque, les Nordistes auraient pu sombrer dans le doute en concédant l’ouverture du score dès la 5e minute de la part de Zaifiris. Mais, ils ont su ne pas se démobiliser, restés concentrés et profiter de l’une de rares occasions pour faire mouche.

Zhegrova, le sauveur lillois

A la 77e minute, et après avoir déjà trouvé la transversale sur un coup franc, Edon Zhegrova a égalisé en faveur des siens d’un tir rasant de 20 mètres. Une réalisation qui a valu son pesant de cacahuètes au coup de sifflet final, puisque le Sparta avait scoré son second but à la 84e par le Slovaque Schranzl.

Les dernières minutes du match ont été compliquées pour les Lillois, avec notamment un tir subi de Zaifiris qui a terminé sur la transversale (88e). Mais, les filets de Lucas Chevalier n’ont plus tremblé. Comme ils avaient déjà su le faire à Istanbul, Alexsandro et ses coéquipiers ont réussi à faire le dos rond pour assurer le passage dans le grand monde.