Real Madrid, le message inattendu de Vinicius aux joueurs du Barça

Real Madrid vs FC Barcelone

La star du Real Madrid, Vinicius, a apporté son soutien aux joueurs du Barça après des insultes racistes lors du Clasico.

Le Real Madrid et le Barça était aux prises, samedi soir, pour le compte de la onzième journée de Liga. Si le match s’est achevé par une belle victoire des Azulgranas (0-4), le Clasico a été entaché par des insultes racistes proférées à l’encontre de quelques joueurs catalans. En attendant les résultats de l’enquête du Real Madrid, ces derniers peuvent compter sur le soutien de Vinícius Júnior, habituelle victime de ces dérapages dans le championnat espagnol.

Vinicius défend les joueurs du Barça, victimes d’insultes racistes au Bernabeu

La victoire nette et sans bavure du Barça sur le Real Madrid ne sera pas la seule chose à retenir de ce premier Clasico de la saison. Il y a d’abord le triste record de Kylian Mbappé, signalé hors-jeu à huit reprises dans le même match. Ensuite, il y a les insultes racistes proférées à l’encontre de Lamine Yamal, Alejandro Balde et Ansu Fati ou encore Raphinha dans les tribunes du Santiago Bernabéu. Un dérapage hallucinant qui a fait réagir le Real Madrid qui a promis de retrouver les coupables. Figure de la lutte contre le racisme dans les stades en Espagne, Vinicius s’est fendu d’un message de soutien à l’endroit de ses rivaux, ce dimanche.

L'article continue ci-dessous

« Ce qui s’est passé hier au Bernabéu avec des insultes racistes est regrettable. Il n’y a pas de place pour ces criminels dans notre société. Tout mon soutien à Lamine, Ansu et Raphinha. Je sais que Madrid et la police vont faire des choses pour identifier et punir les coupables », a écrit l’attaquant du Real Madrid sur ses réseaux sociaux.