Real Madrid : l'étrange décision d'Ancelotti

Real Madrid vs Villarreal

Le Real Madrid a confirmé dimanche que Dani Carvajal souffrait d'une blessure au ligament croisé antérieur.

C'est un coup dur pour les Merengues, qui ne disposent désormais que de Lucas Vazquez comme latéral droit naturel.

C'est pourquoi il existe déjà des rumeurs selon lesquelles le Real Madrid chercherait à recruter un remplaçant en janvier. Carlo Ancelotti s'est exprimé sur le sujet après la victoire de samedi contre Villarreal, selon MD.

"Lucas Vazquez nous donne beaucoup de confiance et nous parlerons de ce sujet à la trêve. Le marché est fermé et il n'y a pas beaucoup d'options. Nous devons bien gérer l'effectif et en cas d'absence du seul latéral que nous avons actuellement, qui est Lucas Vazquez, réfléchir à qui mettre à ce poste".

Selon le rapport, Ancelotti ne pense pas qu'une signature soit nécessaire. Il voit Lucas comme le nouveau titulaire, Eder Militao étant une couverture suffisante pour le reste de la saison.

Il se murmure également que le Real Madrid tenterait de recruter un défenseur central en janvier, et si Militao était transféré au poste de latéral droit, cela aurait beaucoup de sens. Pour l'instant, il reste à voir si les Merengues feront des recrutements pendant l'hiver.