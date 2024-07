OFFICIEL - Rennes tient sa troisième recrue !

Rennes a officialisé mardi, sa troisième recrue de l’été.

Le mercato estival continue de battre son plein en France depuis son ouverture officielle, le 10 juin. Les clubs de l’élite notamment ne cessent de poser leurs pions sur le marché des transferts à l’instar du Stade Rennais. Le club rennais a d’ailleurs annoncé sa troisième recrue, ce lundi.

Rennes officialise Glen Kamara

A l’instar de l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais veut jouer les premiers rôles la saison prochaine. Mais les choses sont moins faciles pour le club breton qui va faire sans plusieurs de ses joueurs dont Enzo Le Fée (AS Rome) et Fabian Rieder (Stuttgart) et certainement Désiré Doué, en partance pour le PSG. Des pertes que Rennes compte toutefois compenser avec de nouvelles recrues. Après donc le milieu danois Albert Gronbaek (23 ans) et le défenseur croate Marin Pongracic (26 ans), c’est au tour de Glen Kamara de rejoindre la Bretagne pour le plus grand plaisir de Frederic Massara.

Getty

« C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons Glen à Rennes. Il faisait partie des profils identifiés pour étoffer l’effectif. Il a une solide expérience du haut niveau et des compétitions internationales. Sa maturité ne peut que nourrir l’équipe, comme ses qualités dynamiques et physiques qui peuvent très bien correspondre à notre milieu de terrain », déclare le directeur sportif du Stade Rennais.

Les premiers mots de Kamara après sa signature à Rennes

International finlandais, Glen Kamara arrive en provenance de Leeds United. Milieu de terrain box to box, il a disputé 42 matchs les Peacocks en Championship la saison dernière pour quatre passes décisives. Passé par les Glasgow Rangers avec qui, il a notamment disputé la finale de Ligue Europa en 2022 (perdue aux tab face à l’Eintracht Francfort), Glen Kamara devrait offrir d’autres alternatives à Julian Stéphan. A 28 ans, celui qui a paraphé un contrat de quatre ans avec Rennes pour un montant compris entre 7 et 8 millions d’euros, est déjà très enthousiaste à l’idée de jouer en Bretagne.

« Nouvelle ligue ! Nouveau challenge ! J’ai eu de très bons premiers contacts avec les dirigeants. Je viens ici parce que le club a de l’ambition. Je sais qu’il s’est construit notamment grâce à la formation de grands joueurs, c’est une fabrique à talents. J’espère que mon expérience contribuera à faire la meilleure saison possible. Je vois qu’il y a plein d’atouts au Stade Rennais F.C », explique Glen Kamara.