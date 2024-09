Mercato, l'OL dégaine une nouvelle offre pour Jordan Veretout

L’OL a transmis une nouvelle offre à l’OM pour Jordan Veretout, ces dernières heures.

Trois jours désormais que le mercato estival a officiellement fermé ses portes un peu partout en Europe et en France. Pourtant, certains clubs comme l’Olympique Lyonnais, n’arrêtent pas de faire leurs emplettes sur le marché des transferts. Les Gones s’intéressent notamment à Jordan Veretout et poussent pour le signer, cet été. Indésirable à l’Olympique de Marseille, l’international français se rapproche de plus en plus d’un départ dans le Rhône.

Poussé à la sortie par l’OM, Jordan Veretout vers un départ à l’OL

Malgré la fin du mercato, Jordan Veretout est toujours en instance de départ à l’OM. L’ancien milieu de terrain de Saint-Etienne n’entre pas, en effet, dans les plans de Roberto De Zerbi pour cette saison. Ainsi, il a été envoyé dans le loft aux côtés de Chancel Mbemba et de Samuel Gigot, parti à la Lazio dans les dernières minutes du mercato.

Jordan Veretout aurait pu également changer d’air si la piste Rennes avait abouti. Intéressé par le joueur, le club rennais avait refusé de s’aligner sur les huit millions d’euros réclamés par l’OM. Parti alors pour rester, Jordan Veretout a vu la piste de l’OL s’ouvrir à la dernière minute.

La nouvelle offre de l’OL pour Jordan Veretout

En quête d’un nouveau milieu de terrain après le départ d’Orel Mangala, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Jordan Veretout. Si le mercato a pris fin vendredi, le club rhodanien souhaite enrôler l’ancien joueur de l’AS Roma en tant que joker. Et Lyon pousse pour obtenir le transfert de l’international français. Après une première offre de 3 millions d’euros, l’OL a dégainé une nouvelle à hauteur de 4 millions d’euros à l’OM pour Jordan Veretout selon les informations de RMC Sport.

Le média indique par contre que Marseille insiste pour empocher 8 millions d’euros dans ce dossier. En plus, le club phocéen n’envisage pas de payer une compensation pour permettre au joueur de toucher un salaire identique à celui qui est le sien à Marseille dans le Rhône. Toutefois, Jordan Veretout a exprimé son souhait de rejoindre Lyon même s’il n’existe pas encore un accord total entre l’OL et lui. En attendant, les discussions se poursuivent entre les deux clubs en vue d’un dénouement final dans ce dossier.