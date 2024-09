Mbappé ne se prend pas pour Ronaldo, les mots forts

Mbappé insiste sur le fait qu'il ne « pense pas à Cristiano », le nouveau « Galactico » du Real ne se sentant pas obligé de suivre les traces de Cr7.

Le vainqueur de la Coupe du monde est devenu la dernière recrue de marque du président des Blancos, Florentino Perez, lorsqu'il a rejoint l'Espagne en tant qu'agent libre. Il est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain et on s'attend à ce qu'il fasse de même à Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappe a marqué des buts en Super Coupe de l'UEFA et en Liga, mais il ne prête pas attention aux affirmations selon lesquelles il devrait être une autre version de Ronaldo au Real Madrid, qui a battu tous les records. Mbappé a déclaré à la presse : « Je ne ressens pas la pression : « Je ne ressens pas la pression. Je ne pense pas à Cristiano, avec tout le respect que je lui dois. Cristiano est mon idole, oui. Mais non, je ne veux pas suivre quoi que ce soit. Je ne veux pas de cette pression. Je veux être Kylian. Je n'ai que la pression de devoir m'adapter à l'équipe ».

Pendant trois matches de Liga, Mbappé n'a pas trouvé le chemin des filets avant d'inscrire un doublé lors de la victoire 2-0 contre le Real Betis. Il a ajouté : « C'était un grand moment : « C'était un grand moment. J'espérais marquer dans ce stade légendaire, que je considère comme le meilleur du monde. Je me sens bien ici. Je l'ai dit depuis mon arrivée, je suis heureux. Les supporters et tout le monde au club m'ont montré beaucoup d'affection, même quand je ne marquais pas. Pour certains joueurs, trois matches sans but peuvent sembler peu, mais pour moi, c'est beaucoup. Néanmoins, le soutien du club et des supporters a été incroyable. Cela me donne la confiance nécessaire pour donner le meilleur de moi-même pour ce club et son écusson.

Mbappé devra profiter de ce soutien pour se rapprocher de ce que Ronaldo a réalisé à Madrid. La superstar portugaise a marqué 450 buts pour les Blancos, les aidant à remporter deux titres de Liga et quatre Ligues des champions, tout en portant son nombre de Ballons d'Or à cinq.