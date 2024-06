Le Barça joue un sale tour au PSG dans le dossier Luis Diaz

Le FC Barcelone a plusieurs objectifs sur sa liste pour cet été, dont certains sont plus réalisables que d'autres.

Il semble qu'il y ait une division entre les cibles plus économiques et les options que le directeur sportif Deco choisirait s'il parvenait à faire rentrer beaucoup d'argent par le biais des ventes. L'un d'entre eux est l'ailier de Liverpool Luis Diaz.

Selon MD, Diaz serait prêt à rejoindre le FC Barcelone et ferait tout pour que l'affaire se concrétise si l'occasion se présentait. De même, avec un contrat jusqu'en 2027, et dans la force de l'âge à 27 ans, Liverpool a dépensé 50 millions d'euros pour le Colombien et ne le laissera pas partir au rabais, alors que le PSG est concerné.

Le PSG aussi sur Diaz

Il est pourtant la recrue préférée de Deco sur l'aile gauche, et ne deviendra une cible que si Raphinha quitte le club pour une grosse offre cet été, alors que Hansi Flick a lui aussi ses préférences. Ancien agent du Brésilien, Deco apprécie Raphinha et ne cherchera qu'à l'améliorer cet été, ce que Diaz est considéré comme tel.

Raphinha n'a toujours pas engagé d'agent depuis que Deco a rejoint Barcelone, il lui reste trois ans de contrat et il n'a pas l'intention de quitter Barcelone. C'est une chose qu'il a exprimée à de nombreuses reprises et il a déjà évité l'intérêt de l'Arabie Saoudite.

En fin de compte, bien que l'aile gauche ait été signalée dans les médias comme une priorité absolue depuis plusieurs mois et que le président Joan Laporta l'ait également désignée comme l'une de leurs cibles, à moins que Barcelone ne dépense une somme similaire à celle qu'il a dépensée pour Raphinha, il semble difficile de trouver une amélioration. Le Brésilien a d'ailleurs un rendement légèrement supérieur à celui de Diaz, avec 20 buts et 25 passes décisives en 87 matches, tandis que le joueur de Liverpool a marqué 24 buts et délivré 13 passes décisives en 98 matches à Anfield.