Le Barça fait appel à Ronaldinho

Le FC Barcelone a dévoilé sa nouvelle tenue pour la saison 2024-25, qui marque le 125e anniversaire de sa fondation en 1899.

Ils l'ont fait avec une vidéo mettant en scène Ronaldinho qui rend hommage à leurs racines.

Dans la vidéo, Ronaldinho ouvre le bal et évoque des moments historiques du passé de Barcelone, tant pour l'équipe masculine que pour l'équipe féminine, ainsi que des références à l'art, à la gastronomie et aux itinéraires culturels de Barcelone en Catalogne, comme en témoignent les Castellers (tours humaines) et le Pa amb tomaquet (pain à la tomate), traditionnels de la région. Outre un certain nombre de joueurs actuels, Pau Gasol, Hristo Stoichkov, Andres Iniesta et Carles Puyol sont également impliqués.

Le kit est disponible à l'achat au prix de 114,99 €, mais il faudra débourser 184,99 € pour avoir son nom dans le dos. Pourtant, les premiers kits disponibles ne seront pas les mêmes que ceux portés par les joueurs et arboreront un logo de sponsor différent.

Le kit revient également à un design moitié-moitié plutôt qu'à des rayures, comme cela avait été le cas lors du triplé de Barcelone en 2008-09 et lors de la saison 1998-99, alors que le club fêtait son 100e anniversaire à l'époque.