Lamine Yamal plus fort que Messi ? L'Incroyable aveu

Le ciel est la limite pour Lamine Yamal avant la finale de l'Euro 2024 à Berlin.

L'attaquant du FC Barcelone a fêté ses 17 ans, un jour seulement avant de rencontrer l'Angleterre, dans le match le plus important de son impressionnante carrière.

À l'approche de la finale, les médias anglais et espagnols ont salué son impact sur le tournoi, avec une série de records déjà battus.

L'article continue ci-dessous

Avant même qu'un ballon ne soit botté en Allemagne, Lamine Yamal détenait déjà le record de la plus jeune apparition et du plus jeune buteur de l'histoire de l'Espagne.

Au cours du tournoi, il a pulvérisé les records de la plus jeune apparition, de la plus jeune passe décisive et du plus jeune buteur en l'espace de quelques semaines incroyables.

Il débutera en attaque pour l'Espagne contre l'équipe de Gareth Southgate et l'ancienne star des Trois Lions Gary Lineker estime que ses performances sont inégalées, même comparées à celles de Lionel Messi.

"Je me souviens de l'émergence de Wayne Rooney. On pouvait dire qu'il était spécial, mais il n'a pas fait ça", selon The Guardian.

"Pelé a marqué deux buts en finale de la Coupe du monde, mais il avait 17 ans, presque 18. Même Messi n'a pas vraiment émergé au niveau international avant la fin de son adolescence.

"Ce que nous voyons est quelque chose de très, très spécial. À quel point, nous devrons attendre et voir".

Lamine Yamal va battre le record de Renato Sanches, le plus jeune joueur à avoir participé à une finale de l'Euro (18 ans et 328 jours), et le record de buts en finale lui reste ouvert.