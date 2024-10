Lamine Yamal, la grosse colère

Deportivo Alaves vs FC Barcelone

Hansi Flick a évoqué la frustration de Robert Lewandowski et Lamine Yamal suite à leurs remplacements contre les Young Boys.

Flick ne s'est pas laissé perturber par la frustration de Lewandowski et Yamal, qui était évidente lors de leur remplacement lors de la victoire 5-0 du FC Barcelone contre les Young Boys en Ligue des champions. Lewandowski était sur le point de réaliser un triplé lorsqu'il a été remplacé à 15 minutes de la fin, tandis que Yamal - qui a été critiqué pour sa réaction par l'ancien attaquant du FC Barcelone Jonathan Soriano - a été remplacé sans marquer ni faire de passe décisive alors que les Blaugrana menaient 4-0.

Bien sûr, l'attaquant polonais avait les yeux rivés sur le ballon tandis que Yamal voulait également marquer contre des adversaires qui ont encaissé 20 tirs au but au cours du match. Mais ce sont deux des joueurs les plus importants du FC Barcelone et, avec les trois points déjà assurés, Flick était désireux de gérer leurs minutes avant un déplacement à Alaves en Liga ce week-end.

"Il est normal qu'ils se fâchent si vous les changez. Tout le monde veut jouer 90 minutes", a déclaré Flick. "Mais les choses sont comme elles étaient et il fallait faire des changements. Je prends des décisions et ils les acceptent. L'attitude de Lamine est très positive".

Barcelone, qui a subi sa première défaite de la saison en championnat contre Osasuna le week-end dernier, cherchera à corriger le tir en affrontant Alaves dimanche.