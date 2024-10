Lamine Yalmal a "13 ans de retard" sur Messi

Deportivo Alaves vs FC Barcelone

Jordi Cruyff a déclaré que les comparaisons entre Lamine Yamal et Lionel Messi ne pourront pas être faites avant 13 ans.

Les deux joueurs ayant quitté le célèbre centre de formation de La Masia, on entend inévitablement parler d’une star adolescente qui suivrait le même chemin que l’octuple vainqueur du Ballon d’Or. Une telle discussion semblerait tirée par les cheveux pour la plupart, mais Yamal s’est révélé être le meilleur des espoirs.

Il a réécrit les livres d’histoire depuis qu’il a fait une percée chez les seniors à l’âge de 15 ans, et il est déjà un joueur confirmé avec un titre de champion de la Liga et des honneurs de champion d’Europe à son actif. Des prix plus prestigieux devraient lui être décernés, mais il est bien trop tôt pour le placer dans la catégorie des talents de Messi.

L'article continue ci-dessous

C’est une opinion partagée par l’ancien joueur du Barça et directeur Cruyff, le Néerlandais déclarant à Radio MARCA sur Yamal : « C’est un joueur différent, avec un talent différent, avec beaucoup de personnalité pour son âge. Dès le premier jour, il n’a pas eu peur de dire « passe-moi le ballon, je vais faire mon coup ». Et la vérité, c’est que s’il n’est pas blessé, c’est un joueur qui va marquer une époque, mais dire qu’il va être un Messi… On le saura quand il aura 30 ans. »

Yamal n’a pas caché qu’il voulait devenir une légende à part entière, mais il a confié à El Hormiguero le débat qui fait rage autour de Messi : « J’aime qu’on me compare au meilleur joueur de l’histoire du football, mais je veux être moi-même. Atteindre le niveau de Messi est impossible. »

Lamine n’est pas encore au top, il a encore des domaines de jeu à améliorer, mais il a fait des progrès impressionnants jusqu’à présent et tout porte à croire qu’il égalera Messi en remportant un jour le Golden Boy et le Ballon d’Or.