Celta Vigo vs Real Madrid

Tout savoir sur le match Celta Vigo - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Real Madrid tentera de remporter une deuxième victoire consécutive en première division espagnole lors de la poursuite de sa campagne nationale avec un affrontement contre le Celta Vigo au stade municipal de Balaidos samedi soir.

Les Merengues sont actuellement deuxièmes du classement de la Liga, avec 21 points en neuf matches, tandis que le Celta occupe la neuvième place, avec un début de saison réussi qui lui a permis de récolter 13 points en neuf matches.

Le Celta a été un bon joueur en Liga cette saison, avec un bilan de quatre victoires, un nul et quatre défaites en neuf matches pour récolter 13 points, ce qui le place à la neuvième place du championnat avant son retour à l'action.

Les Sky Blues ont marqué 16 fois en championnat cette saison - seuls Barcelone (28), le Real Madrid (19) et Villarreal (17) en ont plus - mais ils ont également encaissé 15 buts, ce qui constitue le troisième pire bilan défensif de la division.

Le Celta a entamé la trêve internationale d'octobre après une victoire 1-0 contre Las Palmas, avec Borja Iglesias marquant le seul but de la rencontre à la 28e minute pour assurer les trois points.

L'équipe de Claudio Giraldez possède en fait le troisième meilleur bilan à domicile de la Liga cette saison, récoltant 10 points en cinq matches, et elle accueillera une équipe du Real Madrid qui n'a remporté qu'une seule de ses quatre matches de championnat à l'extérieur au cours des premières semaines de la campagne 2024-25.

La forme récente des deux équipes :

Le Celta a perdu chacun de ses huit derniers matchs de championnat contre le Real Madrid, sa dernière victoire en première division contre Los Blancos remontant à plus de 10 ans, ce qui est une indication de l'ampleur de sa tâche lors du match de samedi. Le Real Madrid n'a pas été à son meilleur niveau au début de la campagne 2024-25, mais il est toujours deuxième du classement de la Liga, à seulement trois points du leader Barcelone avant le Clasico du week-end prochain.

L'équipe de Carlo Ancelotti s'est imposée 2-0 face à Villarreal avant la trêve internationale, après un nul 1-1 contre l'Atlético Madrid dans le derby madrilène et une défaite 1-0 contre Lille en Ligue des champions.

Programme chargé pour le Real

Les Blancos ont une fin de mois exceptionnelle, puisqu'ils accueilleront le Borussia Dortmund en Europe au milieu de la semaine prochaine avant de recevoir Barcelone en championnat le week-end prochain.

Le Real Madrid a remporté ses trois derniers matchs contre le Celta sans encaisser de but, mais comme mentionné précédemment, les champions n'ont remporté qu'un seul de leurs quatre matchs de championnat à l'extérieur cette saison, faisant match nul contre Majorque, Las Palmas et l'Atlético.

On a avancé que l'arrivée de Kylian Mbappé avait bouleversé l'équilibre de l'équipe, mais le Français a marqué cinq buts en huit apparitions en championnat cette saison, tandis que Vinicius Junior et Rodrygo en ont marqué trois chacun en Liga.

Le Celta devra se passer de deux joueurs suspendus ce week-end : Iago Aspas, auteur de quatre buts en championnat cette saison, et Ilaix Moriba.

Aspas et Moriba ont été expulsés contre Las Palmas la dernière fois, et Jailson et Luca de la Torre sont également absents, tandis que Jonathan Bamba devra être évalué.

Carl Starfelt devrait toutefois surmonter un coup pour continuer à jouer au milieu de la défense, et les absences d'Aspas et de Moriba pourraient ouvrir la porte à Pablo Duran et Franco Cervi pour figurer dans le onze de départ.

Du côté du Real Madrid, Thibaut Courtois reste incertain en raison d'un problème à la hanche, ce qui signifie qu'Andriy Lunin pourrait continuer à jouer, tandis que Dani Carvajal est absent pour le reste de la saison en raison d'une grave blessure au genou.

Les Merengues devraient toutefois bénéficier d'un coup de pouce en cas de blessure, avec la présence d'Eder Militao et de Vinicius Junior, qui devraient être disponibles après avoir rencontré des problèmes contre Villarreal, tandis que Dani Ceballos était de retour sur le banc contre le Sous-marin jaune.

Brahim Diaz et David Alaba restent indisponibles pour la sélection, mais le Real Madrid n'a pas signalé de nouveau problème pendant la trêve internationale, avec Kylian Mbappé et Jude Bellingham également attendus dans l'équipe.

L'absence de Carvajal ouvrira la porte à Lucas Vazquez pour profiter d'une place dans l'équipe au poste d'arrière droit.

Composition probable du Celta Vigo :

Guaita ; Manquillo, Starfelt, Alonso ; Mingueza, Beltran, Cervi, Alvarez ; Duran, Iglesias, Swedberg

Composition probable du Real Madrid :

Lunin ; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy ; Valverde, Tchouameni, Bellingham ; Rodrygo, Mbappé, Vinicius

Sur quelle chaîne suivre le match ?

Pour suivre Celta Vigo – Real Madrid en direct, rendez-vous sur la chaîne TV beIN SPORTS 1 qui le diffuse en exclusivité. Pour le streaming, faites appel au service beinConnect.