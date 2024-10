Barça : la récompense de Flick à ses joueurs après le 4-0

Real Madrid vs FC Barcelone

Le boss du FC Barcelone Hansi Flick a eu une récompense pour ses stars après leur incroyable victoire 4-0 dans le Clasico contre le Real Madrid.

Les Blaugrana rentrent en Catalogne avec six points d'avance en tête de la Liga après l'une de leurs plus belles soirées à Madrid.

Malgré la pression de se rendre au domicile des champions d'Espagne en titre, sans victoire en championnat à Madrid depuis 2022, les hommes de Flick ont prospéré sous la loupe.

Une première mi-temps terne a explosé après la pause avec quatre buts alors que Barcelone a tout simplement fait des ravages en fin de match.

Flick n'a pas pu cacher sa joie et son enthousiasme face à une nouvelle étape majeure franchie par son équipe émergente et l'entraîneur allemand a confirmé un jour de repos supplémentaire pour que ses joueurs puissent célébrer et récupérer.

« Quand j'ai commencé ici, je voulais créer un environnement où les joueurs pourraient donner le meilleur d'eux-mêmes. Leur mentalité est brillante », a-t-il déclaré à la fin du match.

« Ce n'était pas facile aujourd'hui, mais nous avons très bien défendu. Nous devons continuer sur cette voie.

« Nous pouvons maintenant rentrer à la maison et célébrer cette victoire. J'ai donné deux jours de repos supplémentaires aux joueurs".

L'équipe devrait reprendre l'entraînement le 29 octobre avant son prochain match, le derby à domicile contre l'Espanyol le 3 novembre.