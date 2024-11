Argentine, les confidences de Leonardo Balerdi sur Lionel Messi

Avant le match entre le Paraguay et l’Argentine cette nuit, Leonardo Balerdi fait une confidence sur Lionel Messi.

Cette nuit du jeudi à vendredi 15 octobre, le Paraguay accueille l’Argentine pour le compte de la onzième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Amérique du Sud. Convoqué en sélection pour les deux derniers matchs de 2024 avec l’Albiceleste, Leonardo Balerdi fait une confidence sur son capitaine en sélection.

Les conseils de Messi à Balerdi

Défenseur central de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi est encore convoqué par Lionel Scaloni pour les deux matchs de novembre contre le Paraguay et le Pérou. Dans une interview accordée à BeIN Sports, Leonardo Balerdi a révélé quelques conseils à lui donnés par son capitaine Lionel Messi en sélection.

« Leo Messi me demande évidemment d’être calme et de jouer de la même manière qu’en club. C’est la clé. Et puis évidemment, il faut s’adapter à l’adversaire. Cela dépend de l’adversaire et de l’entraînement, mais il vous demande toujours d’être à 100% et d’essayer de jouer de la même manière qu’en club pour que vous puissiez vous établir ici durablement ici », a déclaré l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Le natif de Villa Mercedes aura l’opportunité de convaincre son capitaine lors du Paraguay-Argentine cette nuit (00h30).